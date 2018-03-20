

Прошла двадцать седьмая отчётно-выборная конференция Лепельской районной организации ОО “БРСМ”. Первый секретарь РК ОО “БРСМ” Татьяна Щербач рассказала о деятельности организации за 2014 — 2017 годы и наметила перспективы дальнейшего развития. Делегаты выбрали членов РК ОО “БРСМ” и представителей на отчётно-выборную конференцию Витебской ОО РК “БРСМ”.

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В районной организации 1558 членов в 78 первичных организациях. За три года в стране произошли значимые общественно-политические события: выборы Президента Республики Беларусь, выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Члены БРСМ вели планомерную работу по активизации молодёжи — сняли пять видеороликов “Я иду на выборы, потому что…”, провели флэш-акцию “За будущее независимой Беларуси!” “Селфи и фото с вышиванкой”, дебаты “Выбирай.бай”.

Популярность в молодёжной среде получила Всебелорусская акция “Мы — граждане Беларуси!”. В рамках этого проекта юноши и девушки, достигшие 14-летнего возраста, получают паспорта граждан Республики Беларусь из рук представителей райисполкома, ветеранов войны и труда. На 42 Съезде ОО “БРСМ” стартовал республиканский патриотический проект “Цветы Великой Победы”. В Боровской средней школе посажен яблоневый сад Победы.

Стартовал и проект ОО “БРСМ” “Открытый диалог”. Ребята дискутировали на темы “Молодёжь и политика: формула ответственности”, “Беларусь — крыніца натхнення”, “Молодёжь и выборы” и т. д. Традиционная двухдневная военно-патриотическая игра «Зарница» на берегу озера Люсинец, победители всегда достойно представляют Лепельщину на областных соревнованиях.

С 2008 года проходят конкурсы на лучшую первичную организацию среди школ “Школьный марафон” и выявление лучшего лидера первички “Лидер-новое поколение”. И успехи не заставили себя долго ждать. В 2015 году первичная организация гимназии им. И. М. Ерашова на районном и региональном этапе “Марафона” заняла первое место. В 2016 году лидер первички гимназии Наталья Гарбенок со своей командой “Компас” победила на региональном и стала призёром на областном этапе конкурса “Лидер — новое поколение”, республиканском смотре-конкурсе “Лидер года-2016”. В этом году на районном этапе конкурса “Школьный марафон” ярко проявили себя первички гимназии, средней школы №1, Боровской средней школы, Бобровской детский сад-средней школы.

Говоря о школьных первичных организациях, нельзя не отметить тех, благодаря которым молодёжное движение неустанно движется вперёд. Анастасия Терешкова, Павел Адаховский, Екатерина Драздович, Ульяна Костюкович, Мария Автушко, Яков Ланикин, Анастасия Ошкина, Маргарита Савончик, Кристина Царёва, Ангелина Теплова — яркие звёздочки на молодом небосклоне Лепельщины.

Перечислять все интересные и масштабные мероприятия, проводимые под эгидой РК ОО “БРСМ”, можно долго. Это интеллектуальные турниры для работающей и студенческой молодёжи под патронажем тренера интеллект-клуба “Ра” Виктора Радько, спартакиады для молодёжи силовых структур, работающей городской и сельской молодёжи. Турниры по внеаренному лазертагу для ребят ДОЛ “Боровка” и учащихся аграрно-технического колледжа, туристический слёт с соревнованиями по триатлону, КТМ, армрестлингу…

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Продолжается республиканский молодёжный конкурс “Сто идей для Беларуси”. В прошлом году впервые прошёл районный этап. В номинации “Экология и энергосбережение” победил ученик средней школы №3 Никита Карабань с моделью бесплотинной ГЭС “Мара-1”, в номинации “Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи” лучшим признали проект гимназии “Три дубочка”, в номинации “Формирование здорового образа жизни” гимназисты представили проект “Быть здоровым — здорово!”, который уже реализуется на базе данного учреждения образования.

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Накоплен опыт в организации вторичной занятости молодёжи. Школьники, учащиеся колледжа трудились в сельскохозяйственных, экологических и строительных отрядах. Лучшие участвуют в областном конкурсе “Трудовой семестр”. Ребятам из экологического отряда им. В. Е. Лобанка средней школы №1, которые традиционно садят и ухаживают за растениями в дендропарке Заозерского лесничества, в 2016 году объявлена благодарность Витебского областного комитета ОО “БРСМ”, комиссар отряда Анна Бахарева победила в номинации “Лучший комиссар”.

Волонтёрство — это не профессия, а состояние души. Созданы и действуют восемь волонтёрских отрядов движения БРСМ “Доброе сердце”. Проходят благотворительные акции и мероприятия “Наши дети”, “Поделись теплом души своей”, “В школу с добрым сердцем”. В рамках акций “Ветеран живёт рядом”, “Спасибо деду за Победу”, “Я помню! Я горжусь!” “Мы выбираем помощь пожилым людям” волонтёры убирают жилые дома, заготавливают дрова, чистят снег. Во время акции “Восстановление святынь Беларуси” благоустраивали часовню Святого Георгия Победоносца, в течение года организовали операции “Дом без одиночества”, “Забота”, “Чистый двор”, “Трудовой десант”. В декабре — акция “Чудеса на Рождество” для детей из неполных, малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов.

Реализуют школьники района, учащиеся колледжа и международный волонтёрский проект “ЭкоДом” в рамках международного молодёжного сотрудничества. В Старом Лепеле утепляли экологически чистыми материалами дома. Ежегодно в составе команды Витебской области активисты Лепельской РО ОО “БРСМ” участвуют в международном лагере “Бе-Ла-Русь”, который проходит каждое лето в Верхнедвинском районе на границе Беларуси с Латвией и Россией.

Молодёжь сейчас вся “сидит” в интернете, и РК ОО “БРСМ” также идёт в ногу со временем. Группа “Молодёжь Лепельщины” в социальной сети “ВКонтакте” насчитывает около 900 участников. Можно обсудить актуальные вопросы на форуме, стать участником интернет-проекта, проходили конкурсы “Мисс БРСМ” и “Мистер БРСМ”, конкурс на лучший мобильный видеоролик, фотоконкурсы “Будни студотряда” и “Чистая планета”. Созданы информационные интернет-ресурсы в соцфотосети “Инстаграм”, канал на видеохостинге “Ютуб”.

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На конференции грамотами областного комитета ОО “БРСМ” наградили секретаря первичной организации молочноконсервного комбината Татьяну Кузнецову, заместителя директора ФОЦ по основной деятельности Наталью Кожуховскую, секретаря первичной организации рабочей молодёжи гимназии Алесю Матусевич. Отметили и лучшие первички молочноконсервного комбината, аграрно-технического колледжа, Боровской средней школы, СВФ “Заозерье”. Были вручены также грамоты и благодарности районного комитета БРСМ. Дальнейшие планы — ряд мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения Беларуси, создание новых отрядов “Доброе сердце”, разработка концепции районного конкурса на лучшую первичку агропромышленного комплекса и конкурса молодой семьи.

— Лепельская районная организация БРСМ — это почти две тысячи юношей и девушек, которым доверяют самые ответственные задачи. Наша деятельность — формирование активной гражданской позиции, пропаганда здорового образа жизни, реализация творческого и научного потенциала. Мы призываем молодёжь не оставаться в стороне, быть гражданами страны, которым не безразлично её будущее, — обращение от делегатов конференции зачитал ученик гимназии Павел Адаховский.

Единогласным решением полномочия первого секретаря РК ОО “БРСМ” Татьяны Щербач и второго — Андрея Кравцова были продлены на следующий термин.

Евгений НИКОЛАЕВ.

На снимках: моменты отчётно-выборной конференции Лепельской районной организации ОО “БРСМ”.