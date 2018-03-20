Прием граждан ведет Министр



Министр здравоохранения Валерий Малашко прошёл непростой путь от врача до руководителя Могилёвской областной детской больницы. Указом Президента в январе Валерия Малашко назначили Министром здравоохранения.

В новой должности Валерий Анатольевич посетил Лепельщину, провёл приём граждан. Нина Станиславовна, которая пришла на приём к Министру, обратила внимание, что не всегда может найти в аптечной сети необходимые лекарства. Например, «Кардиомагнил» вынуждена покупать в Смоленске. Следом разговор коснулся и платной медицины. Нина Станиславовна заметила, что не против раз в месяц в Минске пройти за двадцать рублей кардиограмму, ЭКГ и все остальные анализы…

Мнение Нины Станиславовны встретило резонное возражение со стороны Министра здравоохранения.

— Нина Станиславовна, вся медицина не может быть платной, — парировал Валерий Малашко. Далеко не каждый может себе это позволить.

Следующий посетитель, Евгения Ивановна, обратилась с предложением:

— У меня заболевание глаз, и в Лепеле не смогли определить и поставить правильный диагноз, наверное, из-за отсутствия аппаратуры. В Витебске мне сообщили, что у меня вывернут слезоточивый канал. Я думаю, что такой диагноз могут ставить и здесь. Ведь вовсе не обязательно ради этого ехать в Минск или Витебск. Я понимаю, что всё «упирается» в деньги. У меня есть предложение, чтобы жители города внесли свой посильный вклад в приобретение необходимой аппаратуры. Например, я уже внесла десять рублей на восстановление краеведческого музея, больнице я бы тем более помогла. Хотела бы поблагодарить врачей скорой помощи. Они померили мне давление, сделали кардиограмму, укол, вели себя очень тактично. На скорой помощи работают внимательные врачи и желаю попросить, чтобы вы выразили им благодарность, поддержали, — сказала Евгения Ивановна.

— Они трудятся и выполняют свою работу так, как и должны её делать, — отметил Валерий Малашко. — Мы, безусловно, вынесем им благодарность в устной форме через главного врача. Что касается заболевания глаз, то какого-то особого оборудования для обнаружения и лечения не требуется. В данном случае здесь нужна квалификация врача, чтобы заподозрить и поставить правильный диагноз, который вам поставили в Витебске. Наша задача — обеспечивать тем базовым оборудованием, которое положено по табелю центральной районной больницы. Никакие ресурсы пациентов либо жителей брать мы не имеем права. Ресурсы аккумулируются в бюджете, вы перечисляете подоходный налог.

Разумеется, денежных средств хватает не всегда. Поэтому приходится приобретать то, что важнее: инсулин для больных сахарным диабетом, препараты для онкобольных и т.д. Сегодня мы постепенно переоснащаем учреждения здравоохранения. В больнице я сегодня буду, обязательно посмотрю, насколько учреждение готово для оказания экстренной помощи и в платном порядке, и каким оборудованием она оснащена. Но я могу вас уверить, что всё базовое оборудование в больнице присутствует.

— В этом году после интернатуры придут шесть врачей, но это будет молодёжь, которой тоже надо набираться опыта. Ведь как и вы говорите, в медицине не настолько важен препарат, сколько вовремя данный совет. Грамотная работа с кадрами — это тот вопрос, который мы также ставим перед руководством районных больниц, — сказал Валерий Анатольевич.

Тамара Львовна пожаловалась на хирурга, который провёл некачественное лечение сына Алексея. Первичный диагноз, по мнению Тамары Львовны, ему поставили неверно. При втором посещении больницы на снимке определили перелом. Наложили гипс. По прошествии нескольких недель сделали ещё один снимок, который показал, что нога срослась, но он не мог на неё ступить. Была назначена реабилитация: лечебная физкультура, электрофорез, массаж. Во время массажа Алексей едва не потерял сознание. В Витебском диагностическом центре был поставлен диагноз «тромбоз глубоких вен». Сейчас Алексей лечится дома.

Вера Егоровна попросила разобраться в смерти мужа, онкобольного с третьей группой инвалидности. Ежемесячное лечение в Витебске, химиотерапия. Потом подала документы в Витебск для пересмотра группы. Вере Егоровне было отказано. Вскоре он скончался. Как считает Вера Егоровна, по вине врачей.

Министр здравоохранения Валерий Малашко поручил начальнику управления здравоохранения Витебского облисполкома Юрию Деркачу и главврачу центральной районной больницы Илье Шендалесову проанализировать наличие в аптечной сети импортных лекарственных препаратов и создать необходимые запасы, а также создать комиссии для рассмотрения двух последних случаев.

Евгений НИКОЛАЕВ.

На снимке: приём у Министра здравоохранения Валерия Малашко.

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