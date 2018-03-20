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Не секрет, что мы воспитывались на других идеалах

21.03.2018 — Разное | Лепель новости. Районная газета Лепельский край  
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Не секрет, что мы воспитывались на других идеалах
 Готовится новая редакция Кодекса об образовании. Пообщаться с учителями, выслушать их профессиональное мнение — цель встречи с педагогами Боровской средней школы и воспитателями Боровского ясли-сада депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва Игоря Мартынова. Проблема наполняемости классов, шестого школьного дня, учебной нагрузки — далеко не полный перечень вопросов, поднятых на собрании.
— Наполняемость классов — один из важнейших аспектов учебного процесса, — уверена заместитель директора по учебной работе Ирина Алексеева. — Как можно дать достойные знания по русскому языку тридцати ученикам? Да и весьма сложно научить тридцать первоклассников читать и писать. В новой редакции Кодекса на наполняемость классов нужно обратить самое пристальное внимание.
Необходима конкретика насчёт работы шестого школьного дня: добровольное посещение детьми школы или обязательное. Мы все знаем, что при желании ученик может прийти в учебное заведение, дело же учителя — занять его. Родители также очень часто задают вопросы, добровольно либо обязательно посещать школу в субботу.
Директор Дианна Мысина вспомнила о так называемых “группах смерти” и наказании для людей, склоняющих в интернете подростков к самоубийству. О грязи, которая льётся с телеэкранов в виде фильмов ужасов и боевиков.
Игорь Мартынов попросил в письменном виде изложить вопросы о наполняемости классов, шестого школьного дня и отметил, что на законодательном уровне очень сложно “прописать” степень ответственности “блогеров-убийц”. Вместе с тем пускать ситуацию на самотек нельзя, а самым жестоким образом наказывать провинившихся.
Посетил Игорь Феликсович и Боровский ясли-сад. Перед выступлением депутата дети из кружка “Хореография” показали танцевальную программу, воспитанницы средней группы София Литош и София Матыль выступили с песней.
Не секрет, что мы воспитывались на других идеалах
— Я считаю, что профессии врача, учителя и воспитателя — одни из самых главных в нашем обществе. Не секрет, что мы воспитывались на других идеалах и росли в другое время. Сейчас на детей влияет интернет, соцсети, а противостоять информационным потокам с каждым днём всё сложнее. Заботиться о подрастающем поколении, по максимуму оградить ребёнка от внешних факторов — задачи каждого из нас, — уверен Игорь Мартынов.
С какого года отдавать детей в школу? Вопрос, который волнует каждого родителя. У воспитателей есть точный ответ.
— Оптимальный возраст, с которого нужно отдавать детей в школу — шесть лет, — утверждает заведующая Боровского ясли-сада Елена Азарёнок. В пять — рано, у малышей ещё нет необходимой усидчивости, максимум их внимание можно удержать на 10 — 15 минут.
Елена Семёновна также рассказала о коллективе и поделилась насущными проблемами.
— Отрадно заметить, что молодёжь идёт в воспитатели, несмотря на тяжёлый рабочий день и не самую высокую заработную плату. У нас, например, 57 процентов воспитателей имеют высшее образование, но, к сожалению, не могут аттестоваться и получить категорию из-за недостатков программы. Если в дипломе не прописана “педагогика детства”, то необходимо ещё учиться несколько лет.
У нас работают два кружка: “Хореография” и “Английский язык”. Мы с удовольствием увеличили бы их число, тем более в этом заинтересованы и родители, но в программе это также запрещено.
Игорь Мартынов заверил, что на ближайшем заседании комиссии по новой редакции Кодекса он обратит внимание на наболевшие вопросы.
Евгений МУДРЫЙ.
На снимках: встреча в Боровском ясли-саду; выступление воспитанников сада.
Фото автора.

 
 
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 Готовится новая редакция Кодекса об образовании. Пообщаться с учителями, выслушать их профессиональное мнение — цель встречи с педагогами Боровской средней
 
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