Госкомимущество сформировало реестр независимых директоров





Госкомимуществом сформирован реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах.

Как сообщила пресс-служба Госкомимущества, в числе включенных в реестр кандидатур 20 – это лица, имеющие значительный опыт руководящей работы в сфере корпоративного управления как в государственном, так и в частном секторе, которые могут быть задействованы в крупных предприятиях промышленности, нефтехимии, строительства.

Остальные кандидаты также имеют опыт работы в области экономики, финансов и права и могут быть привлечены к работе на иных предприятиях.