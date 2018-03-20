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Госкомимущество сформировало реестр независимых директоров
21.03.2018 12:33 — Разное | Ежедневник
Госкомимуществом сформирован реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах.
Как сообщила пресс-служба Госкомимущества, в числе включенных в реестр кандидатур 20 – это лица, имеющие значительный опыт руководящей работы в сфере корпоративного управления как в государственном, так и в частном секторе, которые могут быть задействованы в крупных предприятиях промышленности, нефтехимии, строительства.
Остальные кандидаты также имеют опыт работы в области экономики, финансов и права и могут быть привлечены к работе на иных предприятиях.
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Госкомимуществом сформирован реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей...
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