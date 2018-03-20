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Вертлявая камышевка выбрана птицей-символом Березовского района

21.03.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вертлявая камышевка выбрана птицей-символом Березовского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор республиканского биологического заказника "Споровский" Вадим Протасевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54178.php

Вертлявая камышевка выбрана птицей-символом Березовского района

Вертлявая камышевка

Инициатива заказника направлена на развитие экологического туризма. Она реализовывается по проекту ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь". Местные жители предложили 11 видов птиц, которые могли бы стать символами Березовского района. Из них рабочая группа выбрала трех финалистов - вертлявую камышевку, зимородка и ремеза. Голосование за самого симпатичного пернатого проводилось в учреждениях образования, трудовых коллективах, на сайте районной газеты "Маяк". Большинство людей отдали предпочтение вертлявой камышевке. Ее образ официально утвержден символом района.

"Она является одной из самых редких певчих птиц Европы. У нас вертлявая камышевка обитает в заказнике "Споровский". Благодаря тому, что ведется восстановление болотных массивов, их очистка от кустарников, появляются новые места гнездования и увеличивается популяция этого вида", - подчеркнул Вадим Протасевич. Он добавил, что также инициатива предусматривает конкурс по разработке логотипа Березовского района, обязательным элементом которого будет изображение вертлявой камышевки. Кроме того, желающим предлагают поучаствовать в разработке эскиза скульптуры этой юркой птички.

Вертлявая камышевка - наиболее редкий и единственный глобально угрожаемый вид воробьиных птиц в Европе. Он включен в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы и Красную книгу Беларуси. Эта птичка является знаковой не только для Березовского района. Жители соседнего Дрогичинского района также назвали ее своим символом.

 
 
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Вертлявая камышевка выбрана птицей-символом Березовского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор республиканского биологического заказника "Споровский"...
 
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