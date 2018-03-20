Транспортная инспекция берёт под контроль перевозку детей на каникулах

В целях усиления контроля за соблюдением производителями транспортных работ и услуг законодательства о транспортной деятельности при осуществлении перевозок групп детей автомобильным транспортом Транспортной инспекцией по Брестской области с 24 марта по 1 апреля 2018 года будет проведен целевой комплекс контрольных мероприятий «Перевозка детей».



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Особое внимание при осуществлении контроля будет уделяться осмотру автомобильных транспортных средств осуществляющих перевозку групп детей на предмет соответствия технического состояния, оснащения и оформления требованиям законодательства.

Транспортная инспекция по Брестской области напоминает, что главой 11 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 №972 определен порядок, требования и условия при осуществлении автомобильной перевозки групп детей автобусами.