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На суд по вопросу завода АКБ пришли порядка 100 человек, но поместилась только половина - фото
21.03.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 21 марта 2018 года в суде Московского района г. Бреста (ул. Леваневского, 1) проходит заседание по вопросу строительства завода АКБ. Вот такие листовки-приглашения распространялись по социальным сетям в выходные:
Вероятно, они "сработали", так как интерес к делу необычайно высокий.
фото - перед началом судебного заседания
На суд пришли около 100 человек, но только половина из них смогла поместиться в относительно небольшом зале, и то многие из них не могли присесть, стояли на ногах.
фото - перед началом судебного заседания
Остальные расположились в коридорах суда, ожидая, какое будет на этот раз решение. Кто-то прогуливался под окнами, кто-то ушёл жаловаться, что нарушаются гражданские права, так как нет возможности присутствовать на судебном заседании. В принципе, в суде может быть вдвинуто ходатайство о переносе в более просторное помещение, но с большой долей вероятности можно предположить, что как и в случае с записью видео, оно может быть отклонено.
Между тем, к делу привлечены юристы и адвокаты как с одной, так и с другой стороны.
видео - канал народный репортёр
Заседание в данный момент продолжается. Его результаты будут известны позже. Можно отметить, что традиционно судья запретил вести фото-видео трансляцию и запись.
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Сегодня, 21 марта 2018 года в суде Московского района г. Бреста (ул. Леваневского, 1) проходит заседание по вопросу строительства завода АКБ. Вот такие...
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