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Мужчина и женщина погибли при пожаре в Ивацевичском районе
21.03.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
В Ивацевичском районе при пожаре погибли два человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Сообщение о возгорании в деревне Селец поступило ночью 20 марта.
Около 2.40 во время тушения пожара спасатели обнаружили бездыханные тела 51-летнего местного жителя и его 36-летней сожительницы.
Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит по данному факту проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для определения причин смерти пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы.
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В Ивацевичском районе при пожаре погибли два человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Сообщение о возгорании в...
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