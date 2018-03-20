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Мужчина и женщина погибли при пожаре в Ивацевичском районе

21.03.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ивацевичском районе при пожаре погибли два человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54174.php

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Ивацевичском районе

Сообщение о возгорании в деревне Селец поступило ночью 20 марта.

Около 2.40 во время тушения пожара спасатели обнаружили бездыханные тела 51-летнего местного жителя и его 36-летней сожительницы.

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит по данному факту проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для определения причин смерти пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы.

 
 
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В Ивацевичском районе при пожаре погибли два человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Сообщение о возгорании в...
 
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