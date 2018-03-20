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В Бресте проводят "разминирование" странного автомобиля - фото - видео

21.03.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Утром 21 марта 2018 года на ул. Интернациональной у перекрёстка с ул. Советской в городе Бресте, за ЦУМ-ом, прохожие обратили внимание на странный автомобиль - он заклеен скотчем, на дверных ручках болтаются какие-то подозрительные предметы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54173.php

В Бресте проводят "разминирование" странного автомобиля

Сообщили "куда следует", и ествественно, соответствующие службы выехали для оценки обстановки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54173.php

В Бресте проводят "разминирование" странного автомобиля

Обстановка действительно показалась подозрительной, и сейчас на месте событий автомобиль огорожен лентами, прохожих не пропускают, ждут группу разминирования.

Между тем - данные мероприятия могут быть как учениями, так и реальной ситуацией. Автомобиль выглядит так, как будто он был на свадьбе или готовится к ней. Но соответствующие службы были бдительными - даже оповестили жильцов, чтобы не находились у окон.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54173.php

В Бресте проводят "разминирование" странного автомобиля

Как будет ситуация развиваться дальше, узнаем совсем скоро.

Оказывается, подозрения вызвал не столько сам автомобиль, сколько коробка под ним. Группа разминирования установила - ничего страшного в ней нет, дали отбой всем силам и средствам. Через некоторое время вызов признали ложным, на месте событий работали сотрудники милиции, МЧС, ГАИ, ОБЭП и т.д.

Теги: Брест
 
 
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Утром 21 марта 2018 года на ул. Интернациональной у перекрёстка с ул. Советской в городе Бресте, за ЦУМ-ом, прохожие обратили внимание на странный автомобиль - он...
 
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