6 советов, чтобы упаковать чемодан в дорогу



Вы чувствуете усталость, хотите сменить обстановку и вот вы уже выбрали подходящее направление для отдыха, посетив турфирмы Минска . Но остался не менее сложный этап, чем выбор тура, — это складывание своего добра. Как упаковать чемодан, вместить все необходимое и не волочить неподъемный груз? Для этого одновременно решают ряд задач.

Сбор вещей





Перед тем как упаковать чемодан, раскладывают всё перед собой и классифицируют по:

необходимости в поездке;

величине и параметрам;

категории (электроприборы; пища; одежда и нижнее белье).

Теперь следует приготовить однотипные вещи к укладыванию в чемодан. Можно сворачивать и скручивать, главное — одинаковый размер. Большие объемные куртки, плащи лучше перевязать веревкой, чтобы сэкономить место. Так багаж легче уложить и достать из сумки.

Пару носков запихните в обувь: и место сэкономить удастся, и обувь от деформации уберечь. А саму обувь уложите по краям чемодана.

Очередность действий





В процессе сборов сначала определяют степень необходимости вещей, затем приступают к складыванию. При формировании рюкзака в турпоход в низ кладут то, что не потребуется ближайшие 1-2 дня и имеет средний вес. Затем помещают тяжелые предметы, чтобы обеспечить удобное прилегание к спине и перемещение рюкзака. Сверху складывают легкое и самое необходимое: зарядка к телефону, документы, зубная щетка.

Складывайте вещи в обратном порядке: те вещи, что вам понадобятся в первую очередь, должны складываться последними.

Принципы правильной укладки





Бывалые туристы и даже военные советуют начинать подготовку за 2-3 дня до отъезда. Не лишним будет испробовать несколько вариаций укладки, чтобы посмотреть, удобно ли изделия вынимать, все ли поместится.

Важнейшим для путешественника является выбор между чемоданом, рюкзаком и сумкой. Тут имеет значение удобство перемещения его в руках или на спине; перевозки в машине, автобусе или самолете; габариты и количество карманов внутри и снаружи. Чемодан с колесиками — оптимальный вариант для поездок, в которых предполагается частая смена транспорта. Рюкзак — при пеших путешествиях. А сумка проще помещается в грузовые отсеки.

Практичный подход





Зачастую можно получить сразу несколько пустот между свертками вещей. Это не всегда показатель плохой сборки. Имеющиеся свободные места используют для еще одной пары носков или стараются аккуратно впихнуть отложенное как необязательное.

Это позволит рационализировать пространство и надежно закрепить объекты между собой, не позволяя им перемешаться.

Всё хорошо, что в меру





Проблемой женщин перманентно становится желание забрать хотя бы полгардероба и максимум косметики. Стремление всегда выглядеть на высоте — похвально. Но представляя, как упаковать чемодан, вместив все, тянуть за собой раздувшийся багаж, который в любой момент может лопнуть, не выдержав натиска красоты внутри, лучше продумайте образы, которыми будете пользоваться каждый день. Под них подбираются соответствующие вещи. Тогда вы с болшей вероятностью наденете все то, что хотите взять, и не будете сожалеть, что половину вещей даже не достали.

Полезные советы





Даже если покупается поездка «все включено», нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям. В отелях постояльцам предлагают полотенца, мыло, шампуни и пр. Но иметь свои не воспрещается. Для этого желательно предварительно запастись специальными мини-наборами для путешествий. Во-первых, одни предназначены для уменьшения габаритов и гарантируют сохранность. А во-вторых, вынув набор изделий, проще разложить их. Да и на обратном пути вы можете избавиться от уже не нужных предметов, освободив место для сувениров и покупок.

И хоть вопрос как упаковать чемодан решается индивидуально в зависимости от срока и целей выезда, рекомендации помогут все сделать верно. А если вы достали своего верного спутника путешествий и увидели, что он сломан, то следует как можно быстрее обратиться в мастерские каталога TAM.BY, которые выполняют ремонт чемоданов в Минске .