"За три года потеряли 40 тысяч", "заработали 45 тысяч": истории покупки квартиры на дне и пике

Риелторы говорят: покупать квартиру нужно тогда, когда есть средства и возможности. Потому что жизнь коротка, и жить нормально нужно сейчас, не откладывая комфорт к пенсионным годам. Мы собрали истории людей, которые последовали этому совету: кто-то купил на пике, кто-то на дне цен.

Ольга, которая купила квартиру за 100 тысяч, продала за 60

— Мы с первым мужем разводились, продали недвижимость, в которой жили, и я с двумя детьми искала квартиру. В марте 2014-го купили «двушку» в Сухарево. Со свежим качественным ремонтом, с техникой. Квартира площадью 50,1 квадратного метра обошлась ровно в 100 тысяч долларов. Похожие по площади «двушки» по городу с худшим ремонтом в то время в принципе «стартовали» от 90 тысяч долларов — так что цена этой вполне соответствовала рынку.



Новые дома в Сухарево Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Для нас троих «двушки» было достаточно. Но потом я вышла замуж, мы решили рожать третьего ребенка — и нужно было думать о расширении. Подобрали новостройку в Сухарево же — чтобы не переводить детей из школы и спортивных секций.

Новая трехкомнатная квартира без отделки, площадью 88,4 квадратного метра, стоила летом 2016 года 78 тысяч долларов. Некоторые сбережения у нас были, 50 тысяч долларов (в рублях) взяли в кредит под 34% годовых — тогда это была средняя ставка. Брали с расчетом на то, что через несколько месяцев, продав «двушку», погасим кредит: ежемесячный платеж более чем в тысячу долларов в эквиваленте был чем-то запредельным. В апреле 2017-го, как только в «трешке» была сделана отделка и туда можно было переезжать с младенцем, выставили квартиру на продажу за 68 тысяч, через две недели снизила до 65. Еще через месяц — до 60 тысяч долларов, и сразу же продали. То есть за три года рыночная цена квартиры упала ровно на 40 тысяч долларов.

Конечно, денег жалко. Но выбора, когда продавать, когда покупать, у меня не было — он есть только у людей, имеющих на руках «живые» деньги и просчитывающих, куда и как выгодно их вложить. Мы же продавали «двушку» «на дне» цен — но и купили «трешку» также «на дне», по 880 долларов за квадратный метр.

Юрий, купил 43-метровую хрущевку за 70 тысяч

— Мы с женой жили в хорошем блоке в общежитии, мне его выделили от работы. Старались откладывать на квартиру, но получалось медленно, — рассказывает Юрий. — В конце 2014-го получили наследство — 50 тысяч долларов. Этих денег на тот момент могло хватить разве что на «однушку». Но мы рассчитывали на пополнение в семье, поэтому стали искать двухкомнатную. Хотели именно возле метро. Изучили все, что было.

В марте 2015-го остановили выбор на 43-метровой чистенькой «двушке» в кирпичной хрущевке, пережившей капремонт, в доме возле метро «Грушевка». Квартира требовала минимальных вложений. Обошлась она в 70 тысяч долларов. Не хватало — одолжили у родителей.



Дома у метро «Грушевка», в одном из них купил квартиру Юрий

С долгами мы уже рассчитались, сделали символический косметический ремонт, поменяли кухню.

Конечно, мы видели, как потом падали цены и такие же квартиры продавались по 45 тысяч долларов. Вроде переплатили 25 тысяч. Вроде, если бы еще годик-полтора подождали, могли бы купить «трешку». Но — уже как есть. Квартира маленькая, но нам, в сущности, этих метров хватает, продавать ее мы решимся лет через десять. А какие цены будут через 10 лет, никто не предскажет.

Игорь, который инвестировал в квартиру, и — удачно

В 2010 году мы решили построить «однушку» на проспекте Дзержинского, для сына, который как раз оканчивал университет. Вступили в долевое строительство в конце 2010-го. Метр тогда стоил 1300 долларов, причем ценник у коммерческих застройщиков везде был примерно одинаковый. Но договор застройщик заключал в белорусских рублях: 30% стоимости оплачиваешь сразу, остальное с рассрочкой на 12 месяцев равными частями. Цены, помните, в 2011-м как скакали? Мы до сих пор не можем посчитать, во что обошлась та 40-метровая «однушка», потому что на каждый взнос меняли валюту уже по новому курсу. Кажется, отдали в итоге 45 тысяч долларов. Дом сдали с задержкой на год, в начале 2013-го. К этому времени сын уже доучился и уехал работать в Москву. Мы за два месяца сделали символический ремонт, тысяч за 5, и стали эту квартиру сдавать по 350 долларов. Сдавали полтора года, то есть ремонт «отбили». Потом сын заявил, что планирует оставаться в России и покупать квартиру в Москве. Мы эту «однушку» выставили на продажу в августе 2014-го за 82 тысячи, продали за 78 тысяч долларов. Дом наш почему-то облюбовали иностранцы, квартиру купил какой-то казах для сына, который поступил в БГУ.



Проспект Дзержинского Фото: Сергей Балай, TUT.BY

И тут у нашего сына случилась любовь в Минске. Он начал говорить, что, наверное, вернется из Москвы, что будет искать работу в Минске, а деньги пусть пока в банке полежат. Потому что, если будет семья, то нужна «трешка».

В общем, в начале 2016-го мы узнали, что будет внук и что он наконец женится и переезжает в Минск. Как раз рядом с тем домом, где мы продали квартиру, строился новый. Мы присмотрели 69-метровую «трешку», купили ее за 76 тысяч. «Трешка» с бетонными стенами, но у молодых были деньги на ремонт и свои пожелания, так что мы не вмешивались. Недавно они заселились.

Получается, мы не собирались что-то выигрывать на пиках или спадах, нам просто повезло: вложив в 2010—2011 годах 45 тысяч долларов, мы «сделали» за шесть лет для сына трехкомнатную квартиру возле метро. Сейчас ее цена как минимум 90 тысяч, считай, «заработали» 45 тысяч.