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Число безработных семей, переехавших в другую местность, упало до минимума с 1997 года

21.03.2018 12:40 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси безработные семьи стали реже переселяться на новые места жительства и работы. В прошлом году число таких семейств упало до минимума с 1997 года — на переезд решились всего 136. Для сравнения: в «пиковом» 2009 году в поисках работы переселились 408 семей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По данным Минтруда, число переселившихся семей на новые места жительства и работы сокращается восьмой год подряд. Однако до такого низкого количество переехавших в другую местность не опускалось с 1997 году.

Напомним, при переезде семьи из села в село государство выплачивает ей «подъемные» в размере 7 бюджетов прожиточного минимума (сейчас он составляет 199 рублей 32 копеек). Если же безработный с семьей едет из города в село, ему платят 9 БПМ.

Переселяться могут безработные мужчины до 60 лет и женщины — до 55 лет и их семьи.

При этом в прошлом году за помощью в трудоустройстве в центры занятости обратилось 242,5 тысячи человек, из них зарегистрировали безработными 156,9 тысячи. Для сравнения: в 2016-м это соотношение было 239,2 тысячи человек обратившихся и 167,6 тысячи зарегистрированных.

В 2017 году заметно меньше белорусов приняли участие в оплачиваемых общественных работах — 50,8 тысячи человек. Годом ранее — 55,8 тысячи. Напомним, в прошлом году президент поручил к 1 мая трудоустроить всех желающих. Одной из временных мер поддержки безработных была озвучена возможность пройти оплачиваемые общественные работы.

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В Беларуси безработные семьи стали реже переселяться на новые места жительства и работы. В прошлом году число таких семейств упало до минимума с 1997 года.
 
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