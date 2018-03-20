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Число безработных семей, переехавших в другую местность, упало до минимума с 1997 года
В Беларуси безработные семьи стали реже переселяться на новые места жительства и работы. В прошлом году число таких семейств упало до минимума с 1997 года — на переезд решились всего 136. Для сравнения: в «пиковом» 2009 году в поисках работы переселились 408 семей.
Напомним, при переезде семьи из села в село государство выплачивает ей «подъемные» в размере 7 бюджетов прожиточного минимума (сейчас он
Переселяться могут безработные мужчины до 60 лет и женщины — до 55 лет и их семьи.
При этом в прошлом году за помощью в трудоустройстве в центры занятости обратилось 242,5 тысячи человек, из них зарегистрировали безработными 156,9 тысячи. Для сравнения: в 2016-м это соотношение было 239,2 тысячи человек обратившихся и 167,6 тысячи зарегистрированных.
В 2017 году заметно меньше белорусов приняли участие в оплачиваемых
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В Беларуси безработные семьи стали реже переселяться на новые места жительства и работы. В прошлом году число таких семейств упало до минимума с 1997 года.
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