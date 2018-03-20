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Врачи впервые восстановили зрение почти слепым пациентам с помощью стволовых клеток

21.03.2018 13:03 — Разное | Tut.by  
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Врачи из глазной больницы Мурфилдз (Moorfields Eye Hospital) в Лондоне с помощью революционной методики смогли восстановить зрение двум пожилым пациентам, которые были неспособны читать даже при помощи самых сильных очков. Об этом пишет Science Alert.

Эксперимент проводился над 86-летним мужчиной и женщиной старше 60 лет, страдавших от возрастной макулодистрофии — наиболее распространенной разновидности слепоты (около половины всех случаев в мире). Им в сетчатку ввели специальные стволовые клетки, и спустя год после операции зрение пациентов значительно улучшилось.


Один из пациентов — 86-летний Дуглас Уотерс.

Макулодистрофия — общее название для группы заболеваний, при которых поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение.

Возрастная макулодистрофия — хроническое заболевание макулы (центральной зоны глазного дна). Название заболевания получено из слов: макула (пятно) и дистрофия (истощение). Поражает сетчатку, пигментный эпителий, хориокапилляры и рецепторы в желтом пятне глаза.

Часто макулодистрофия сетчатки — причина плохого зрения и слепоты у пожилых людей. В соседней России возрастная макулодистрофия диагностируется у 15 больных из 1000, средний возраст пациентов — от 55 до 80 лет.

Сообщается, что операция по введению стволовых клеток занимает не более 45 минут, она проводится под местной анестезией. Единичные эмбрионические стволовые клетки выращиваются на участке ткани в 6 мм, содержащим 100 тысяч пигментных клеток сетчатки. Затем этот участок помещается в тонкую трубку, которая и вводится через небольшой разрез в глаза. Участок помещается позади сетчатки, где стволовые клетки со временем заменяют клетки, поврежденные болезнью.

После успеха в лечении двух пациентов врачам разрешили продолжить эксперимент еще на восьми. Если метод еще раз докажет свою эффективность, специалисты надеются внедрить его в клиническую практику по всему миру в течение ближайших пяти лет.

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