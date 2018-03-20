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Врачи впервые восстановили зрение почти слепым пациентам с помощью стволовых клеток
Врачи из глазной больницы Мурфилдз (Moorfields Eye Hospital) в Лондоне с помощью революционной методики смогли восстановить зрение двум пожилым пациентам, которые были неспособны читать даже при помощи самых сильных очков. Об этом
Эксперимент проводился над 86-летним мужчиной и женщиной старше 60 лет, страдавших от возрастной макулодистрофии — наиболее распространенной разновидности слепоты (около половины всех случаев в мире). Им в сетчатку ввели специальные стволовые клетки, и спустя год после операции зрение пациентов значительно улучшилось.
Сообщается, что операция по введению стволовых клеток занимает не более 45 минут, она проводится под местной анестезией. Единичные эмбрионические стволовые клетки выращиваются на участке ткани в 6 мм, содержащим 100 тысяч пигментных клеток сетчатки. Затем этот участок помещается в тонкую трубку, которая и вводится через небольшой разрез в глаза. Участок помещается позади сетчатки, где стволовые клетки со временем заменяют клетки, поврежденные болезнью.
После успеха в лечении двух пациентов врачам разрешили продолжить эксперимент еще на восьми. Если метод еще раз докажет свою эффективность, специалисты надеются внедрить его в клиническую практику по всему миру в течение ближайших пяти лет.
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Это может положить конец одной из самых распространенных форм слепоты.
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