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В Минске подняли цены на дрова, уголь и брикет
В Минске подняли фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения. Это предусмотрено
Стоимость тонны каменного угля всех марок выросла до 39,34 рубля за тонну (до повышения — 34,21 рубля), топливного брикета на основе торфа — до 18,43 рубля за тонну (раньше — 16,03 рубля), дров смешанных пород — до 5,89 рубля за плотный кубический метр (раньше — 5,12 рубля).
В последний раз фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения
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В последний раз фиксированный розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения повышали в Минске в октябре 2017 года.
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