3,5 тонны мяса изъяли пограничники у жителей Столинского района, при попытке незаконно пересечь границу

Пинские пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через границу крупной партии мясной продукции.
Как рассказал «НП» официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим утром 17 марта сотрудникам оперативного подразделения Пинского погранотряда поступила информация о возможном незаконном перемещении через границу товарно-материальных ценностей.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на реке Горынь в 400 метрах от р. п. Речица был задержан автомобиль «
В дальнейшем тревожная группа обнаружила еще двух неизвестных, которые проигнорировали требования об остановке и попытались скрыться на автомобиле «
При осмотре местности в районе задержания транспортного средства с мясом и проверки береговой линии на реке был обнаружен плот, на котором находились 35 туш телятины, мешок с кусками мяса.
В отношении установленных лиц начат административный процесс за незаконное пересечение границы и неповиновение требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.
Товарно-материальные ценности в установленном порядке изъяты сотрудниками Брестской таможни. Общий вес мяса составил около 3,5 тонн на сумму около 26 000 белорусских рублей.
Задержанным также придётся отвечать и по ст. 14.1 Кодекса об административных правнонарушениях Республики Беларусь «Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время».
Александр НИКИФОРЕНКО