3,5 тонны мяса изъяли пограничники у жителей Столинского района, при попытке незаконно пересечь границу



Пинские пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через границу крупной партии мясной продукции.

Как рассказал «НП» официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим утром 17 марта сотрудникам оперативного подразделения Пинского погранотряда поступила информация о возможном незаконном перемещении через границу товарно-материальных ценностей.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на реке Горынь в 400 метрах от р. п. Речица был задержан автомобиль « Volkswagen » под управлением 47-летнего местного жителя, — прокомментировал Михаил Бут-Гусаим. – В прицепе находилось 37 мешков с мясом и четыре туши телятины, незаконно перемещенные из Украины в Беларусь.



В дальнейшем тревожная группа обнаружила еще двух неизвестных, которые проигнорировали требования об остановке и попытались скрыться на автомобиле « Volkswagen ». Позже иномарку нашли в р.п. Речица. Пограничники установили, что в ней следовали двое жителей Столинского района, возможно, причастные к незаконному перемещению мясной продукции.

При осмотре местности в районе задержания транспортного средства с мясом и проверки береговой линии на реке был обнаружен плот, на котором находились 35 туш телятины, мешок с кусками мяса.



В отношении установленных лиц начат административный процесс за незаконное пересечение границы и неповиновение требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Товарно-материальные ценности в установленном порядке изъяты сотрудниками Брестской таможни. Общий вес мяса составил около 3,5 тонн на сумму около 26 000 белорусских рублей.

Задержанным также придётся отвечать и по ст. 14.1 Кодекса об административных правнонарушениях Республики Беларусь «Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время».

Александр НИКИФОРЕНКО