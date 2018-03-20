Выступающее в Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» заняло третье место в рейтинге команд с наивысшей средней посещаемостью матчей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В сезоне-2017/2018 домашние матчи «Динамо» собирали в среднем 11 738 болельщиков. По этому показателю минчане уступают лишь швейцарскому «Берну» (16 371) и питерскому СКА (11 847).

В топ-10 самых посещаемых клубов Европы также вошли «Айсберен» (Германия), «Кельн» (Германия), «Йокерит» (Финляндия, КХЛ), «Мангейм» (Германия), «Фрелунда» (Швеция), «Цюрих» (Швейцария), «Спарта» (Чехия).

В рейтинге чемпионатов первое место занимает швейцарская лига (6833), которая опережает КХЛ (6234) и чемпионаты Германии (5996), Швеции (5669), Чехии (5455), Финляндии (4254), Австрии (3216), Великобритании (2678), Словакии (1837) и Норвегии (1822).

Чемпионат Беларуси занимает в рейтинге лишь 20-е место. Матчи нашей Экстралиги посещает в среднем только 371 человек, что даже меньше, чем в Испании, совместных лиг Бельгии и Нидерландов, а также Венгрии и Румынии.