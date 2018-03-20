17 правил, от которых (согласно науке) не зависит похудение

Блог Muscle Evo перечислил популярные правила, на которые все-таки не стоит обращать внимание, если ваша цель — похудеть. Проверено учеными!



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Делать кардио только на голодный желудок

Последние исследования показывают, что принципиальной разницы нет: делаете ли вы кардио с самого утра натощак или в течение дня, когда ранее уже успели подкрепиться. «В конечном итоге набор веса (или похудение) зависят от разницы между съеденными и потраченными калориями», — уточняет « Зожник ».

Выбирать только кетогенные диеты

Кетогенная диета сейчас на пике популярности. Она подразумевает очень малое число углеводов. Но исследования показывают : нет разницы, какую диету вы предпочитаете — низкоуглеводную или низкожировую, терять вес можно с одинаковым успехом.

Выбирать только низкожировые диеты

Повторяем: нет разницы, какую диету вы предпочитаете — низкоуглеводную или низкожировую, терять вес можно с одинаковым успехом.

Часто питаться

Можно есть один, три или шесть раз в день — и терять вес. Большинство исследований показывают , что дробное питание не оказывает существенного эффекта на потерю веса, уровни метаболизма или количество сожженного жира в течение суток.

Не есть после шести

Калории не становятся вреднее, если вы едите их ближе к ночи. В то же время нет никаких убедительных доказательств того, что основной прием пищи, приходящийся на вечернее время, позволит достичь лучших результатов. Есть можно в удобное вам время, важнее соблюдать общий баланс калорий.

Совершенно отказываться от сахара

Нет нужды исключать любой грамм сахара из вашего рациона. Если вы укладываетесь в общий баланс калорий, можете терять вес даже с сахаром.

Следить за гликемическим индексом

Нет ничего неправильного в том, чтобы выбирать продукты с низким гликемическим индексом — но, вообще-то, большинству из нас и вовсе нет смысла об этом беспокоиться. Значение ГИ сильно преувеличено. Если в вашем рационе нужное количество белка и калорий в целом, гликемический индекс пищи не сыграет заметной роли в скорости потери веса.

Считать, что высокий уровень инсулина мешает похудеть

Инсулин играет свою роль в метаболизме жиров — но это лишь один из инструментов в гормональном оркестре вашего тела. Снижать вес можно в общем-то с весьма широкими вариантами уровня инсулина. А утверждения, что высокие уровни инсулина заставляют тело запасать больше жира независимо от потребленных калорий, относятся к научной фантастике, а не научным фактам.

Считать, что без кардио не похудеешь

Кардио — как кондиционер в машине: хорошо, если он есть, но и без него можно доехать. Можно худеть только на диете, на диете с кардио, на диете с силовыми тренировками — или с комбинацией всех трех вариантов.

Верить в магию правильного питания

«Есть такое понятие на английском, как «Eating Clean» — самое близкое в русском — ПП, или правильное питание, — объясняет «Зожник». — Это набор не основанных на науке правил питания, передающихся как священное знание. Основа ПП — это избавление от «плохой» и потребление только «здоровой» пищи. Однако вы можете питаться строго в рамках ПП, но если есть свыше нормы калорий — все равно вес вырастет, пусть и исключительно на «здоровой» еде.

Считать кортизол «плохим» гормоном

Кортизол завоевал репутацию «плохого» гормона в странном мире, где гормоны делят на «хороших парней» и «плохишей». Кортизол сам по себе не останавливает жиросжигание на дефиците калорий равно как не приводит к набору жировой массы в отсутствие профицита калорий.

Есть жиросжигающую еду

В интернете (особенно англоязычном) то и дело появляются списки «жиросжигающей еды». Они обычно полны бесполезных советов о том, что надо добавлять корицу в йогурт, чтобы он помогал «делать живот плоским» или что «черника предотвращает образование жировых клеток». Такие статьи годятся только для раздела «юмор».

Отказываться от фруктов

Некоторые диеты советуют ограничить потребление фруктов (или полностью исключить их из рациона) основываясь только на том, что «большинство калорий поступает из сахара». Между тем, в клубнике, бананах или яблоках сахара не много. Большая часть веса фруктов — это вода и клетчатка, которые скорее помогают в процессе потери веса.

Игнорировать молочные продукты

«Есть такой устоявшийся миф, будто бы «от молочки заливает» (на самом деле нет)», — иронизирует «Зожник». От конкретных продуктов не полнеют (и не худеют), в том числе и от молочных — исследования показывают нейтральный эффект молочки на вес. Молочные продукты не помогут, но и не помешают терять (или набирать) вес — как и любые другие.

Практиковать периодическое голодание

Периодическое голодание — когда потребляешь положенные калории в строго отведенные часы. И если оно помогает худеть, то только оттого, что позволяет сократить количество потребляемых калорий. Соответственно, большинство исследований показывают , что периодическое голодание действует точно так же, как и обычное ограничение калорий.

Посещать специальные жиросжигающие тренировки

Вообще-то не бывает ни одной «жиронабирающей» тренировки. Исследования говорят о том, что не всегда упражнения, мобилизирующие жирные кислоты, приводят к реальному сжиганию жира. Так что это не единственный (и даже не самый важный) критерий эффективности тренировок.

Раздельное питание

Есть такой миф, что для лучшего жиросжигания нужно избегать совместного употребления жира и углеводов. «Найти еду, в которой не сочетаются белки и углеводы, означает выкинуть из питания молочное, овощи, фрукты, бобовые, зерновые. Вы должны питаться содержимым сахарницы, а еще жиром. Или одним мясом, — объясняла диетолог Елена Мотова. — На самом деле пищеварительная система «отслеживает» то, что вы едите, и сама регулирует необходимое количество ферментов. Белки и углеводы без проблем перевариваются и не мешают друг другу».