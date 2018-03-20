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17 правил, от которых (согласно науке) не зависит похудение
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Делать кардио только на голодный желудок
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Выбирать только кетогенные диеты
Кетогенная диета сейчас на пике популярности. Она подразумевает очень малое число углеводов. Но исследования
Выбирать только низкожировые диеты
Повторяем: нет разницы, какую диету вы предпочитаете — низкоуглеводную или низкожировую, терять вес можно с одинаковым успехом.
Часто питаться
Можно есть один, три или шесть раз в день — и терять вес. Большинство исследований
Не есть после шести
Калории не становятся вреднее, если вы едите их ближе к ночи. В то же время нет никаких убедительных доказательств того, что основной прием пищи, приходящийся на вечернее время, позволит достичь лучших результатов. Есть можно в удобное вам время, важнее соблюдать общий баланс калорий.
Совершенно отказываться от сахара
Нет нужды исключать любой грамм сахара из вашего рациона. Если вы укладываетесь в общий баланс калорий, можете
Следить за гликемическим индексом
Нет ничего неправильного в том, чтобы выбирать продукты с низким гликемическим индексом — но, вообще-то, большинству из нас и вовсе нет смысла об этом беспокоиться. Значение ГИ сильно преувеличено. Если в вашем рационе нужное количество белка и калорий в целом, гликемический индекс пищи
Считать, что высокий уровень инсулина мешает похудеть
Инсулин играет свою роль в метаболизме жиров — но это лишь один из инструментов в гормональном оркестре вашего тела. Снижать вес можно в общем-то с весьма
Считать, что без кардио не похудеешь
Кардио — как кондиционер в машине: хорошо, если он есть, но и без него можно доехать. Можно худеть только на диете, на диете с кардио, на диете с силовыми тренировками — или с комбинацией всех трех вариантов.
Верить в магию правильного питания
«Есть такое понятие на английском, как «Eating Clean» — самое близкое в русском — ПП, или правильное питание, —
Считать кортизол «плохим» гормоном
Кортизол завоевал репутацию «плохого» гормона в странном мире, где гормоны делят на «хороших парней» и «плохишей». Кортизол сам по себе
Есть жиросжигающую еду
В интернете (особенно англоязычном) то и дело появляются списки «жиросжигающей еды». Они обычно полны бесполезных советов о том, что надо добавлять корицу в йогурт, чтобы он помогал «делать живот плоским» или что «черника предотвращает образование жировых клеток». Такие статьи годятся только для раздела «юмор».
Отказываться от фруктов
Некоторые диеты советуют ограничить потребление фруктов (или полностью исключить их из рациона) основываясь только на том, что «большинство калорий поступает из сахара». Между тем, в клубнике, бананах или яблоках сахара не много. Большая часть веса фруктов — это вода и клетчатка, которые
Игнорировать молочные продукты
«Есть такой устоявшийся миф, будто бы «от молочки заливает» (на самом деле нет)», —
Практиковать периодическое голодание
Периодическое голодание — когда потребляешь положенные калории в строго отведенные часы. И если оно помогает худеть, то только оттого, что позволяет сократить количество потребляемых калорий. Соответственно, большинство исследований
Посещать специальные жиросжигающие тренировки
Вообще-то не бывает ни одной «жиронабирающей» тренировки. Исследования
Раздельное питание
Есть такой миф, что для лучшего жиросжигания нужно избегать совместного употребления жира и углеводов. «Найти еду, в которой не сочетаются белки и углеводы, означает выкинуть из питания молочное, овощи, фрукты, бобовые, зерновые. Вы должны питаться содержимым сахарницы, а еще жиром. Или одним мясом, —
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Правила, которые не сработают, если вы хотите похудеть. Проверено учеными!
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