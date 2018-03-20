Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оказался на грани увольнения из швейцарского клуба «Серветт».



Крэйг Вудкрофт. Фото: gshc.ch

Накануне старта сезона перед его командой ставились самые высокие задачи, но клуб из Женевы занял в регулярном сезоне лишь восьмое место, а в первом раунде плей-офф уступил «Берну». Причем серия очень напоминала прошлогодний плей-офф в исполнении минского «Динамо». «Серветт» без шансов проиграл три первых матча, затем выиграл дома, а после этого потерпел еще одно поражение. Итоговый счет серии — 1:4 (0:7, 2:5, 1:5, 4:1, 2:5).

Результаты команды не устроили руководство, к тому же, Крэйгу Вудкрофту не всегда удавалось найти общий язык с журналистами.

Attention, Craig Woodcroft va nous dévoiler son plan pour battre Berne dans cette vidéo ! pic.twitter.com/aEeAATNlli — David Pietronigro (@David_DiPietro) 14 марта 2018 г.

Не удивительно, что сразу же поползли слухи о скором увольнении канадского тренера. Местное издание «Tribune de Geneve» утверждает, что место Вудкрофта займет его соотечественник Шон Симпсон. Симпсон известен тем, что выводил в финал чемпионата мира сборную Швейцарии. Он также входил в тренерский штаб сборной Беларуси при Глене Хэнлоне и возглавлял ярославский «Локомотив». Примечательно, что именно Симпсон два года назад сменил Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера немецкого «Мангейма».