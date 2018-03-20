|
Вудкрофт близок к увольнению из "Серветта", его может сменить бывший тренер сборной Беларуси
Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оказался на грани увольнения из швейцарского клуба «Серветт».
Накануне старта сезона перед его командой ставились самые высокие задачи, но клуб из Женевы занял в регулярном сезоне лишь восьмое место, а в первом раунде плей-офф уступил «Берну». Причем серия очень напоминала прошлогодний плей-офф в исполнении минского «Динамо». «Серветт» без шансов проиграл три первых матча, затем выиграл дома, а после этого потерпел еще одно поражение. Итоговый счет серии — 1:4 (0:7, 2:5, 1:5, 4:1, 2:5).
Результаты команды не устроили руководство, к тому же, Крэйгу Вудкрофту не всегда удавалось найти общий язык с журналистами.
Не удивительно, что сразу же поползли слухи о скором увольнении канадского тренера. Местное издание «Tribune de Geneve» утверждает, что место Вудкрофта займет его соотечественник Шон Симпсон. Симпсон известен тем, что выводил в финал чемпионата мира сборную Швейцарии. Он также входил в тренерский штаб сборной Беларуси при Глене Хэнлоне и возглавлял ярославский «Локомотив». Примечательно, что именно Симпсон два года назад сменил Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера немецкого «Мангейма».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне старта сезона перед его командой ставились самые высокие задачи, но клуб из Женевы занял в регулярном сезоне лишь восьмое место, а в первом раунде плей-офф...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)