|
Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров
Молдаванин Чезар Ботнари рассказал о своем седане ВАЗ-2103 1975 года выпуска, который с 1977 года стоял в гараже и не эксплуатировался. Пробег автомобиля на момент его обнаружения составлял 148 километров. Ролик, посвященный машине, опубликован на канале
Чезар рассказал, что нашел автомобиль в его первозданном виде. Машина стояла в гараже среди коробок и бочек и была сильно покрыта пылью. Никаких дополнительных подробностей о седане, который простоял без движения 41 год, в том числе его стоимость, Ботнари не привел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина стояла в гараже среди коробок и бочек и была сильно покрыта пылью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)