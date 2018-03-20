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Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров

21.03.2018 13:40 — Разное | Tut.by  
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Молдаванин Чезар Ботнари рассказал о своем седане ВАЗ-2103 1975 года выпуска, который с 1977 года стоял в гараже и не эксплуатировался. Пробег автомобиля на момент его обнаружения составлял 148 километров. Ролик, посвященный машине, опубликован на канале Petrolicious на YouTube, пишет motor.ru.

Чезар рассказал, что нашел автомобиль в его первозданном виде. Машина стояла в гараже среди коробок и бочек и была сильно покрыта пылью. Никаких дополнительных подробностей о седане, который простоял без движения 41 год, в том числе его стоимость, Ботнари не привел.

 
 
Ссылка на источник 64
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Машина стояла в гараже среди коробок и бочек и была сильно покрыта пылью.
 
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