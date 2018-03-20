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Лукашенко отправится с официальным визитом в Грузию

21.03.2018 13:50 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко отправится с официальным визитом в Грузию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию.

Как сообщила пресс-служба главы государства, программой визита запланированы официальные переговоры с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. Стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе речь пойдет о расширении ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитии производственной кооперации, создании совместных предприятий, взаимодействии в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов.

Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили также обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире и регионе.

По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов.

Кроме того, планируются встречи президента Беларуси с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Одновременно с мероприятиями в рамках официального визита главы белорусского государства в Тбилиси пройдут Дни Минска и грузинско-белорусский бизнес-форум. Представили министерств и ведомств двух стран, местных органов власти, бизнес-кругов проведут переговоры и обсудят вопросы сотрудничества по конкретным направлениям, заключат соответствующие договоры и соглашения. В грузинской столице также запланирован ряд культурных и спортивных мероприятий, будет работать выставка товаров предприятий Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию.
 
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