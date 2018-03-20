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Meizu представила продвинутый смартфон E3 за 285 долларов

21.03.2018 14:08 — Разное | Tut.by  
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Компания Meizu представила сегодня свой новый, почти флагманский смартфон E3. Гаджет получил мощную начинку, металлический корпус, вытянутый дисплей и двойную камеру.


У него 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1080 пикселей, экономичный и производительный 14-нанометровый чипсет Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятор на 3360 мАч с поддержкой быстрой зарядки (53% за 30 минут).


Гаджет получил продвинутую двойную камеру с датчиками Sony — 12 Мп f/1.9 и 20 Мп f/2.6, защищенную сапфировым стеклом, позволяющую делать фотографии с 1,8-кратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп (f/2.0).

Стоимость варианта с 64 ГБ памяти в Китае — 285 долларов, 128 ГБ версия стоит около 315 долларов.


Кроме того, покупателям предложат коллекционную версию устройства — Meizu E3 J-20 Collector’s Edition с необычным корпусом из цинкового сплава. Она будет стоить 315 и 395 долларов за варианты 64 и 128 ГБ соответственно.


Смотрите, какие смартфоны Meizu популярны сейчас в Беларуси:

 
 
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У него вытянутый экран, двойная камера и металлический корпус.
 
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