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На пенсию — позже, индексация — реже, а "дыра" в ФСЗН не спешит сокращаться

21.03.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Расходы Фонда соцзащиты населения в прошлом году составили 12,2 млрд рублей, а размер «дыры» в нем, которую пришлось закрывать за счет средств бюджета — 1,2 млрд рублей. Как отмечено в профильном журнале «Финансы, учет, аудит», это на на 184 млн рублей меньше, чем в 2016 году.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54183.php

На пенсию — позже, индексация — реже, а "дыра" в ФСЗН не спешит сокращаться

«Дыру» в ФСЗН, из которого выплачиваются пенсии, стипендии и пособия, приходится затыкать субвенциями из бюджета уже традиционно и несбалансированность ФСЗН Минфин считает одной из основных угроз бюджетной устойчивости в краткосрочном периоде.

В нынешнем году из республиканского бюджета в бюджет ФСЗН запланированы субвенции уже в сумме 1,416 млрд рублей. Это потребуется для обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту и средней зарплаты работников в республике не ниже установленного порогового значения (40%). Сейчас до порога мы не дотягиваем. Средний размер пенсий по возрасту в январе 2018 года составил 323,1 рубля, или 36,6% от средней зарплаты, хотя еще год назад соотношение было более благоприятным — 41,2%. При этом пенсии в Беларуси в 2018 году пересчитают всего один раз.

Как ранее сообщалось, Беларуси неспроста в 2016-м году пришлось пойти на увеличение пенсионного возраста — дефицит фонда вынуждал или решаться на такую непопулярную меру, или замораживать, а то и снижать размеры выплат. Поэтапное повышениепенсионного возраста до 58 лет для женщин и 63 — для мужчин начато с 1 января 2017 года. При этом пока соотношение пенсионеров и работающих заметно не изменилось: 597 на 1000 работающих в январе нынешнего года против 598 год назад.

Эксперты обращают внимание на то, что решение проблемы поиска средств на выплату пенсий путем снижения соотношения пенсии и средней зарплаты — значительно худший вариант, чем повышение пенсионного возраста.

Наличие проблемы с бюджетом ФСЗН в Беларуси не раз подтверждали и международные эксперты. МВФ, в частности, настоятельно рекомендовал властям продолжить пенсионные реформы, чтобы устранить пенсионный разрыв после 2022 года. Среди мер, предлагаемых экспертами, — постепенное повышение порога выхода на заслуженный отдых до 65 лет и для мужчин, и для женщин.

 
 
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Расходы Фонда соцзащиты населения в прошлом году составили 12,2 млрд рублей, а размер «дыры» в нем, которую пришлось закрывать за счет средств бюджета — 1,2 млрд...
 
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