В Бресте возродили сспектакль «Маленький принц» - фото

На сцене драмтеатра вновь дают сказку-притчу Экзюпери «Маленький принц». Впервые произведение французского писателя было опубликовано в апреле 1943 года, и теперь оно переведено на 180 языков мира.



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Впереди у «Маленького принца» солидный юбилей, и он по-прежнему имеет ошеломительный успех у читателей и зрителей.

Спектакли, мюзиклы, киноленты, мультфильмы – философская притча активно используются в разных жанрах искусства.



Творческий реквием



Впервые аллегорическую повесть Экзюпери поставили в нашем драмтеатре в 2006 году. Тогда она шла на сцене более 150 раз. В постановке были использованы декорации художника Виктора Лесина, музыкальное наполнение – заслуга композитора Василия Кондрасюка, а в главной роли выступал Виктор Пискун. К сожалению, этих людей уже нет с нами, но светлая память о них живёт в сердцах их коллег и зрителей. Возрождение «Маленького принца» – творческий реквием в честь первых создателей.



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«Хотелось, чтобы их не забывали. Поэтому мы восстановили спектакль в том виде, в котором он был в 2006 году, – отметил режиссёр-постановщик спектакля Тимофей Ильевский. – Мы оставили прежние реквизиты, декорации, сценографию, музыку. К этой работе решили вернуться ещё и потому, что в театр пришло много актёров. Кроме того, тематика должна быть интересна детям».



Теплота и душевность



В спектакле задействовано немало актёров: Михаил Ильич, Иван Гизмонт, Екатерина Яцкавец, Таиса Осипова, Геннадий Чуриков, Вячеслав Цыцковский, Сергей Кондратюк, Олег Бузук, Дмитрий Ботюк, Артём Загдай, Александр Грибко, Дарья Старосотникова, Ольга Жук. Первоначально постановку планировали на большой сцене, но малый зал с другим ракурсом, камерностью оказался более подходящим.



Пилот совершил вынужденную посадку в Сахаре, где встретил необыкновенного мальчика с астероида. Маленький принц поведал новому знакомому, как живётся на его планете, где есть три вулкана, красавица роза с шипами, высокомерная, гордая порой, но в душе милая и ранимая. Юный путешественник рассказал, с каким удовольствием он наблюдает за закатом, который на его планете можно видеть десятки раз в день.



Однажды, почувствовав себя несчастным, Маленький принц улетает, чтобы познакомиться с другими местами Вселенной. Во время путешествия он встречает деспотичного короля, который якобы правит всем на свете, честолюбца, желающего, чтобы все им восхищались, пьяницу, который пьёт, чтобы забыть, что ему совестно пить. Маленький принц знакомится с деловым человеком, который постоянно считает звёзды, думая, что многие ему принадлежат, фонарщика, который каждую минуту зажигает и тушит свой фонарь, географа, который записывает рассказы путешественников, но сам никуда не едет. Планета Земля – последнее место, где побывал главный герой. Здесь он находит друзей: змейку, лису и лётчика. Вместе они много размышляют о жизни.



Не жалея аплодисментов



Генеральная репетиция «Маленького принца» прошла с аншлагом, публика не жалела аплодисментов и кричала «Браво!». Из первого состава в нынешнем спектакле два актёра: Геннадий Чуриков в роли Короля и Олег Бузук в роли Звездочёта. По словам Чурикова, полгода назад они с коллегами вспоминали этот спектакль. «Его создавали дорогие нам люди. Когда пару месяцев назад мы узнали, что «Маленького принца» ждёт возрождение, очень обрадовались, и, думаю, не только мы. Знаю, зрители с нетерпением ждали постановку и часто интересовались, когда будет премьера».



Главную роль в спектакле сыграл Иван Гизмонт. Молодой актёр отметил: «Я не видел первой постановки, поэтому для меня всё было в первый раз. Конечно, мы чувствовали большую ответственность, хотелось сыграть не хуже, чем наши коллеги».



Источник добра



Призывая взрослых по-другому взглянуть на мир и переосмыслить жизненные ценности, Экзюпери писал: «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». Да, став взрослыми, часто мы забываем свои детские мечты и надежды. «Маленький принц» помогает вспомнить простые истины: как важны искренность, непосредственность, открытость, чувство долга – ведь «каждый в ответе за тех, кого приручил».