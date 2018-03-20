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26 марта состоится творческая встреча с Сергеем Климковичем

21.03.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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26 марта в 12.00 в Центральной городской детской библиотеке (набережная Ф. Скорины, 32) и в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (бульвар Шевченко, 3) состоится творческая встреча с Сергеем Климковичем, членом Союза писателей Беларуси и Союза писателей России, автором серий детских книг «Невероятные истории» и «Тайна квартиры № 8», ряда детективных романов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54180.php

26 марта состоится творческая встреча с Сергеем Климковичем

Сергей Климкович — белорусский писатель и журналист. Живёт в Минске. Родился в Борисове. Окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве. Долгое время работал специальным корреспондентом журнала «Армия», спецкором военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр».

Начинал с фантастических и юмористических рассказов. Сегодня Сергей Климкович автор многих романов – и детективных, и любовных, и даже триллера в стиле киберпанк. В последние годы активно пишет для детей. Книги из серии «Тайна квартиры № 8» в 2016 году были удостоены Национальной литературной премии в номинации «Лучший дебют».

Теги: Минск
 
 
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26 марта в 12.00 в Центральной городской детской библиотеке (набережная Ф. Скорины, 32) и в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (бульвар Шевченко, 3)...
 
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