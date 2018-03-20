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Жители Брестской области стали активнее вовлекаться в самозанятость

21.03.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Недавно вступивший в силу Декрет № 7 значительно упростил ведение бизнеса. Заняться любимым делом при минимуме проверок и бюрократии. Об этом деловые люди мечтали давно. Теперь предприниматели увереннее строят планы на будущее.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54179.php

Жители Брестской области стали активнее вовлекаться в самозанятость

Анастасия Жигарь

Несколько лет назад Анастасия Жигарь открыла в родной деревне Тельмы Брестского района точку по ремонту одежды.

К тому времени за ее плечами было училище легкой промышленности и долгие годы работы по специальности. В какой–то момент швея–вышивальщица решила, что будет работать на себя:

— Хотела развиваться как специалист, а в своем деле это лучше получается. В Тельмах ремонтом одежды никто не занимался. Бизнес оказался востребованным. Ко мне приходят клиенты из всех окрестных деревень. В месяц более 30 заказов. Часто приносят что–то залатать, подшить. Заказы разные. Кто–то, например, купил хорошее пальто в секонд–хенде, но оно оказалось велико. Я его перешиваю под нужный размер.

 
 
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Недавно вступивший в силу Декрет № 7 значительно упростил ведение бизнеса. Заняться любимым делом при минимуме проверок и бюрократии. Об этом деловые люди мечтали...
 
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