Жители Брестской области стали активнее вовлекаться в самозанятость

Недавно вступивший в силу Декрет № 7 значительно упростил ведение бизнеса. Заняться любимым делом при минимуме проверок и бюрократии. Об этом деловые люди мечтали давно. Теперь предприниматели увереннее строят планы на будущее.



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Анастасия Жигарь

Несколько лет назад Анастасия Жигарь открыла в родной деревне Тельмы Брестского района точку по ремонту одежды.

К тому времени за ее плечами было училище легкой промышленности и долгие годы работы по специальности. В какой–то момент швея–вышивальщица решила, что будет работать на себя:

— Хотела развиваться как специалист, а в своем деле это лучше получается. В Тельмах ремонтом одежды никто не занимался. Бизнес оказался востребованным. Ко мне приходят клиенты из всех окрестных деревень. В месяц более 30 заказов. Часто приносят что–то залатать, подшить. Заказы разные. Кто–то, например, купил хорошее пальто в секонд–хенде, но оно оказалось велико. Я его перешиваю под нужный размер.