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Минфин проведет дополнительное размещение гособлигаций на сумму более 2,8 миллиона евро

21.03.2018 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Минфин проведет дополнительное размещение гособлигаций на сумму более 2,8 миллиона евро

Министерство финансов объявило о проведении 29 марта 2018 года аукциона по дополнительному размещению государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Как сообщает Министерство финансов, облигации выпуска №247 будут размещены в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Дополнительное размещение будет произведено 29 марта 2018 года объемом 2 828 000 евро.

Облигации будут размещены на срок 2263 дня с датой погашения 16 мая 2024 года и со ставкой процентного дохода – 3,97% годовых.

 
 
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Министерство финансов объявило о проведении 29 марта 2018 года аукциона по дополнительному размещению государственных облигаций, номинированных в иностранной...
 
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