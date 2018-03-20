Минфин проведет дополнительное размещение гособлигаций на сумму более 2,8 миллиона евро





Министерство финансов объявило о проведении 29 марта 2018 года аукциона по дополнительному размещению государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Как сообщает Министерство финансов, облигации выпуска №247 будут размещены в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Дополнительное размещение будет произведено 29 марта 2018 года объемом 2 828 000 евро.

Облигации будут размещены на срок 2263 дня с датой погашения 16 мая 2024 года и со ставкой процентного дохода – 3,97% годовых.