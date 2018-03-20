Гендиректор «Камволя» Анатолий Субботко дал интервью агентству « Минск-Новости », в котором затронул в том числе вопрос кадров. Он рассказал, почему на модернизированном за 110 миллионов долларов предприятии сейчас 80 вакансий.



Фото: Минск-Новости"

По словам директора «Камволя», сегодня у предприятия нет проблем с загрузкой. Практически весь ассортимент уходит с колес, при этом соблюдается баланс: отгрузили — продали. Проблема в другом: как произвести требуемый объем тканей? Весь вопрос упирается в кадры. На сегодняшний день остаются вакантными 80 мест. И это при том, что некоторые цеха работают в 2−3 смены. Назрела необходимость запустить третью смену в прядильном цеху, но там загрузка кадрами лишь 50%. В чем видит проблему директор?

— В том, что комбинат расположен в столице. Молодые люди могут найти себе более легкую работу, чем на камвольном производстве. Да, у нас сегодня стабильность, наращивание объемов, постоянная загрузка, нуждающимся предоставляем общежитие. Но девушке проще пойти в торговую организацию и просидеть за кассой 7−8 часов, чем трудиться за прядильной машиной. Молодежь отвыкла или не привыкла к физической работе. Хотя в мае-июне ожидаем более 60 человек — выпускников колледжей из Барановичей и Минска. Принимаем на работу и просто с улицы: наши опытные мастера помогут овладеть навыками, — говорит Субботко.



Фото: Минск-Новости"

Напомним, масштабная модернизация камвольного комбината началась после визита туда Александра Лукашенко в 2012 году. На тот момент предприятие находилось в упадке. После визита президента последовали жесткие кадровые решения и началось обновление «Камволя», которое «потянуло» на 110 миллионов долларов. Завершили основной этап модернизации в конце 2017 года, а в начале 2018-го оказали очередную порцию господдержки. Сейчас предприятию нет равных в СНГ и оно конкурентно с лучшими производствами в Европе.

Сегодня камвольный комбинат выпускает продукцию с нарастающим итогом. Январь 2018 года закрыли выпуском 240 тысяч погонных метров ткани, февраль — 250 тысяч. За прошлый год вышли на показатель 2,3 млн погонных метров. К концу 2018-го он должен составить 4 млн «Камволь» считается экспортоориентированным предприятием. При полной загрузке предполагается выпускать 6 млн погонных метров. Потребность Беларуси в шерстяных и полушерстяных тканях — до 1 млн погонных метров. Остальная часть должна уходить на экспорт. Львиная доля заказов поступает из России.