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Минчанка, которую 17 лет назад украли цыгане, чуть не стала бомжом: за нее вступилась прокуратура
История Ольги Романовской летом 2014 года
Вернувшись в Беларусь, она [Ольга Романовская] обратилась за помощью в прокуратуру города Минска, попросив в заявлении провести проверку по факту отказа администрацией Советского района Минска и Минским горисполкомом в постановке ее на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщается
Прокуратура установила обстоятельства, которые не были учтены при отказе в постановке на учет. Выяснилось, что первоначальным местом жительства заявительницы и ее матери был дом на улице Заречной. Информация о том, что она и ее мать убыли с вышеуказанного адреса, отсутствовала.
Кроме этого, судебные органы в период с 1997 по 2014 годы не принимали решения о признании девушки безвестно отсутствующей либо умершей, в связи с чем она не подлежала снятию с регистрационного учета.
Прокуратура также установила, что «перемена места жительства заявительницы обусловлена исключительно преступными действиями третьих лиц, не позволившими ей своевременно реализовать гарантированное государством право на улучшение жилищных условий». Также выяснилось, что дом в Цнянке, в котором зарегистрирована Ольга Романовская, не соответствует установленным для проживания санитарным и техническим требованиям.
Изучив все обстоятельства, прокурор города Минска Сергей Хмарук направил председателю Минского горисполкома письмо, в котором предложил повторно рассмотреть вопрос о постановке Ольги Романовской на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как лица, проживающего в жилом помещении, признанном не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям.
Городские власти согласились с доводами прокуратуры и в интересах заявительницы высказали мнение о возможности положительного решения вопроса.
По неподтвержденным данным, Ольга Романовская была выписана из дома в Цнянке и получила временную регистрацию в специальном центре.
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Было установлено, что именно из-за похищения девушка не смогла вовремя стать на очередь на соцжилье.
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