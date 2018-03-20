Из-за следственного эксперимента вечером 21 марта на улице Веры Хоружей ограничат движение

Движение транспорта на участке улицы Веры Хоружей временно ограничат вечером 21 марта. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.





Ограничения движения на улице Веры Хоружей в направлении от улицы Куйбышева в сторону улицы Богдановича связаны с проведением следственного эксперимента по ДТП, которое произошло 19 января. В тот день микроавтобус Mercedes совершил наезд на 90-летнюю женщину. С тяжелыми травмами пострадавшая была доставлена в больницу, где 23 января умерла.

— Следственный эксперимент необходим для определения видимости пешехода водителем с целью установления наличия или отсутствия технической возможности предотвратить наезд, по результатам чего будет дана окончательная правовая оценка. Предполагаемое время проведения следственного действия — один час (с 21.00 до 22.00), — рассказали в Следственном комитете.

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.