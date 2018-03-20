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Из-за следственного эксперимента вечером 21 марта на улице Веры Хоружей ограничат движение

21.03.2018 15:05 — Разное | Tut.by  
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Движение транспорта на участке улицы Веры Хоружей временно ограничат вечером 21 марта. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.


Ограничения движения на улице Веры Хоружей в направлении от улицы Куйбышева в сторону улицы Богдановича связаны с проведением следственного эксперимента по ДТП, которое произошло 19 января. В тот день микроавтобус Mercedes совершил наезд на 90-летнюю женщину. С тяжелыми травмами пострадавшая была доставлена в больницу, где 23 января умерла.

— Следственный эксперимент необходим для определения видимости пешехода водителем с целью установления наличия или отсутствия технической возможности предотвратить наезд, по результатам чего будет дана окончательная правовая оценка. Предполагаемое время проведения следственного действия — один час (с 21.00 до 22.00), — рассказали в Следственном комитете.

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
Теги: Минск
 
 
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Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
 
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