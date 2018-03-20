ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержаны оппозиционные политики

21.03.2018 15:22 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Трое оппозиционных политиков экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, а также Вячеслав Сивчик и Максим Винярский задержаны сегодня в Минске.

Правозащитникам стало известно, что Некляев доставлен в Ленинское РУВД Минска. Предположительно, его забрали отбывать 10-суточный арест, который он получил еще в ноябре 2017 года за будто бы призывы на акцию «Марш рассерженных белорусов 2.0».

Официально о задержании политика пока подтверждения нет.

Около своих домов были задержаны Сивчик и Винярский. Вячеслав Сивчик, по информации соратников, доставлен в Центральное РУВД, Винярский — в Первомайский. Кроме того, по неофициальной информации, сотрудники милиции ищут политика Николая Статкевича, сообщает Правозащитный центр «Вясна».

Все эти политики призывали 25 марта, в День Воли, участвовать в шествии по центру Минска.

Их задержание осудили и представители части оппозиции и активистов, которые занимаются организацией праздника около Оперного театра. «Призываем воздержаться от практики превентивных задержаний, которые противоречат духу общенационального праздника столетия БНР», - сказано в частности в специальном заявлении представителей Движения «За Свободу», «Арт-сядзібы», Партии БНФ, ОГП и БСДП («Грамада»).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трое оппозиционных политиков экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, а также Вячеслав Сивчик и Максим Винярский.
 
Новости дня
Новости разные
 
ПРА ШТО ПІСАЛА «БРАСЛАЎСКАЯ ЗВЯЗДА» 20 гадоў таму назад (сакавік 1998-га)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика