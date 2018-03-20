В Минске задержаны оппозиционные политики

Трое оппозиционных политиков экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, а также Вячеслав Сивчик и Максим Винярский задержаны сегодня в Минске.

Правозащитникам стало известно, что Некляев доставлен в Ленинское РУВД Минска. Предположительно, его забрали отбывать 10-суточный арест, который он получил еще в ноябре 2017 года за будто бы призывы на акцию «Марш рассерженных белорусов 2.0».

Официально о задержании политика пока подтверждения нет.

Около своих домов были задержаны Сивчик и Винярский. Вячеслав Сивчик, по информации соратников, доставлен в Центральное РУВД, Винярский — в Первомайский. Кроме того, по неофициальной информации, сотрудники милиции ищут политика Николая Статкевича, сообщает Правозащитный центр «Вясна».

Все эти политики призывали 25 марта, в День Воли, участвовать в шествии по центру Минска.

Их задержание осудили и представители части оппозиции и активистов, которые занимаются организацией праздника около Оперного театра. «Призываем воздержаться от практики превентивных задержаний, которые противоречат духу общенационального праздника столетия БНР», - сказано в частности в специальном заявлении представителей Движения «За Свободу», «Арт-сядзібы», Партии БНФ, ОГП и БСДП («Грамада»).