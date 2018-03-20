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В Минске на «черную пятницу» обрушат цены до 70%

21.03.2018 15:45 — Разное | БДГ  
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В ТРЦ «Тивали» 23 марта пройдет «черная пятница». Более 100 магазинов на один день сбросят цены до 70%, чтобы обновить коллекции и привлечь новых покупателей, рассказали организаторы.

Распродажа в ТРЦ «Тивали» будет проходить с утра до позднего вечера. На один день более 100 магазинов снизят цены на одежду, детские товары, книги и косметику. Так, скидки до 70% предложат магазины одежды «Шокостиль», Stock Line, Baklo, Caramella, Viola, «Дом меха» и «Купалинка», а обувь подешевеет в Megatop, Marko и «Сивельге».

В детских магазинах цены снизят до 50%. Распродажи пройдут в магазинах «Буслiк», «Домик», «Акуна-Матата», Davidik, Mirdada, «Мир кубиков», «Конструктор» и Timmy. До 70% подешевеют товары в фан-шопе Dinamo-Minsk, примерно столько же сбросят в салонах штор Tavis и АртВерсаль. Распродажа также затронет магазин подарков «Веселый праздник» и салоны косметики «Импульс» и «БиоКосметика».

«Черная пятница» также коснется объектов развлечений. В частности, за полцены можно будет сходить на игровые аттракционы, а в виртуальную реальность предложат погрузиться со скидкой в 70%. Кроме того, билеты в контактный зоопарк «постройнеют» на 30%.

На «черную пятницу» будут снижены цены на большинство популярных товаров. «Торговые операторы планируют использовать распродажу, чтобы обновить коллекции и расширить аудиторию покупателей. Такой формат выгоден всем: магазины получают возможность стимулировать спрос на товары, тогда как потребители – заметно сэкономить на шопинге», – отметили в ТРЦ «Тивали».

Распродажа пройдет с 9 до 21 часа в ТРЦ «Тивали» по ул. Притыцкого, 29.

 
 
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В ТРЦ «Тивали» 23 марта пройдет «черная пятница». Более 100 магазинов на один день сбросят цены до 70%, чтобы обновить коллекции и привлечь новых покупателей,...
 
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