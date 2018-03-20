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В Бресте перекрывали центр: владелец Mercedes сообщил о прикрепленном к авто взрывном устройстве

21.03.2018 15:58 — Разное | Tut.by  
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В Бресте на одной из центральных улиц перекрывали движение из-за муляжа взрывного устройства, прикрепленного к легковому автомобилю, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Инцидент произошел сегодня около 10.40 за брестским ЦУМом. Владелец автомобиля Mercedes позвонил на 102 и сообщил, что к его машине прикреплено взрывное устройство. Туда незамедлительно выбыла саперно-пиротехническая группа. Место происшествия было оцеплено, прохожих отвели на безопасное расстояние.

При осмотре машины опасных предметов не обнаружили. Как оказалось, к автомобилю кто-то прикрепил муляж взрывного устройства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия, и людей, причастных к этому инциденту.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте на одной из центральных улиц перекрывали движение из-за муляжа взрывного устройства, прикрепленного к легковому автомобилю.
 
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