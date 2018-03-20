Штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на заключительный этап Кубка мира в Тюмени

Тренерский штаб национальной команды Беларуси по биатлону назвал спортсменов, которые представят страну на заключительном в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает пресс-служба БФБ.



Reuters

На 9-й этап Кубка мира в Тюмени, который стартует 22 марта, отправились 9 белорусских биатлонистов.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Писарева.

Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Максим Воробей.

Отметим, что после неудачного выступления в Контиолахти второй этап Кубка мира кряду пропускает Владимир Чепелин.

9-й этап Кубка мира. Тюмень (Россия). 22 марта Спринт 10 км. Мужчины. 16.45. 23 марта Спринт 7,5 км. Женщины. 16.45. 24 марта Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. 15.00. Гонка преследования 10 км. Женщины. 17.00. 25 марта Масс-старт 15 км. Мужчины. 15.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины. 17.00.

Напомним, что бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени биатлонисты Чехии, США и Украины, а также олимпийский чемпион Пхенчхана швед Себастьян Самуэльссон.

Домрачева снова может побороться за глобус. Итоги этапа Кубка мира в Осло

Общий зачет Кубка мира-2017/18. Женщины

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 727

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 686

3. Дарья Домрачева (Беларусь) — 641

4. Лаура Дальмайер (Германия) — 615

5. Доротея Вирер (Италия) — 600

6. Вероника Виткова (Чехия) — 545

7. Лиза Витоцци (Италия) — 509

8. Франциска Хильдебранд (Германия) — 494

9. Анаис Бескон (Франция) — 484

10. Юлия Джима (Украина) — 483

…18. Надежда Скардино (Беларусь) — 371

…19. Ирина Кривко (Беларусь) — 355

…75. Надежда Писарева (Беларусь) — 18

…76. Динара Алимбекова (Беларусь) — 14

…89. Дарья Юркевич (Беларусь) — 5…

Общий зачет Кубка мира- 2017/18. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — 996

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 947

3. Антон Шипулин (Россия) — 627

4. Арнд Пайффер (Германия) — 590

5. Яков Фак (Словения) — 550

6. Лукас Хофер (Италия) — 531

7. Тарьей Бё (Норвегия) — 507

8. Симон Дестье (Франция) — 481

9. Бенедикт Долль (Германия) — 463

10. Бенжамин Вегер (Швейцария) — 442

…51. Сергей Бочарников (Беларусь) — 78

…66. Владимир Чепелин (Беларусь) — 34

…79. Роман Елетнов (Беларусь) — 15…

Кубок наций. Женщины

1. Германия — 5790

2. Франция — 5485

3. Италия — 5131

4. Украина — 5097

5. Россия — 4869

6. Норвегия — 4840

7. Швеция — 4718

8. Беларусь — 4529

9. Чехия — 4482

10. Швейцария — 4189…

Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 6090

2. Франция — 5677

3. Германия — 5507

4. Россия — 5222

5. Италия — 4893

6. Австрия — 4740

7. Швеция — 4571

8. Чехия — 4073

9. Украина — 4065

10. Швейцария — 4022…

…17. Беларусь — 3099…