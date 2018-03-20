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Штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на заключительный этап Кубка мира в Тюмени
Тренерский штаб национальной команды Беларуси по биатлону назвал спортсменов, которые представят страну на заключительном в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает
На 9-й этап Кубка мира в Тюмени, который стартует 22 марта, отправились 9 белорусских биатлонистов.
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Писарева.
Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Максим Воробей.
Отметим, что после неудачного выступления в Контиолахти второй этап Кубка мира кряду пропускает Владимир Чепелин.
Напомним, что бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени биатлонисты Чехии, США и Украины, а также олимпийский чемпион Пхенчхана швед Себастьян Самуэльссон.
Общий зачет Кубка мира-2017/18. Женщины
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 727
…18. Надежда Скардино (Беларусь) — 371
Общий зачет Кубка мира- 2017/18. Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция) — 996
…51. Сергей Бочарников (Беларусь) — 78
Кубок наций. Женщины
1. Германия — 5790
Кубок наций. Мужчины
1. Норвегия — 6090
…17. Беларусь — 3099…
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Тренерский штаб национальной команды Беларуси по биатлону назвал спортсменов, которые представят страну на заключительном в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в...
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