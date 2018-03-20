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американская подлодка-охотник всплыла сквозь лед в Арктике
В Море Бофорта в Северном Ледовитом океане сквозь лед всплыла субмарина ВМС США USS Connecticut.
Субмарина принимала участие в учения ICEX 2018 в рамках которых американцы с союзниками тренировались вести боевые действия в Арктике.
USS Connecticut относится к субмаринам типа Seawolf, созданным для розыска и уничтожения советских/российских атомных подводных лодок, вооруженных ядерными ракетами.
Эти американские субмарины практически бесшумны — их корпус почти идеальной гидродинамической формы имеет внутренние и наружные акустические покрытия, не выпускающие собственные шумы и поглощающие импульсы поисковых сонаров противника. Также на лодках типа Seawolf установлены активные средства гашения акустической энергии. Эти хитроумные приборы преобразуют акустическое поле корабля таким образом, что оно сливается с фоновым.
Это, вкупе с самым совершенным комплексом оборудования, способным, классифицировать и отслеживать до 1800 акустических контактов, делает Seawolf опаснейшими морскими убийцами.
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USS Connecticut относится к субмаринам типа Seawolf, созданным для розыска и уничтожения советских/российских атомных подводных лодок
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