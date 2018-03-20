американская подлодка-охотник всплыла сквозь лед в Арктике

В Море Бофорта в Северном Ледовитом океане сквозь лед всплыла субмарина ВМС США USS Connecticut. Видео , где подлодка пробивается сквозь лед, было опубликовано на ресурсе Defense Visual Information Distribution Service.

Видео: Petty Officer 2nd Class Michael Lee.

Субмарина принимала участие в учения ICEX 2018 в рамках которых американцы с союзниками тренировались вести боевые действия в Арктике.

USS Connecticut относится к субмаринам типа Seawolf, созданным для розыска и уничтожения советских/российских атомных подводных лодок, вооруженных ядерными ракетами.



Фото: navy.mil

Эти американские субмарины практически бесшумны — их корпус почти идеальной гидродинамической формы имеет внутренние и наружные акустические покрытия, не выпускающие собственные шумы и поглощающие импульсы поисковых сонаров противника. Также на лодках типа Seawolf установлены активные средства гашения акустической энергии. Эти хитроумные приборы преобразуют акустическое поле корабля таким образом, что оно сливается с фоновым.

Это, вкупе с самым совершенным комплексом оборудования, способным, классифицировать и отслеживать до 1800 акустических контактов, делает Seawolf опаснейшими морскими убийцами.