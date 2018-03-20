﻿ американская подлодка-охотник всплыла сквозь лед в Арктике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

американская подлодка-охотник всплыла сквозь лед в Арктике

21.03.2018 15:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Море Бофорта в Северном Ледовитом океане сквозь лед всплыла субмарина ВМС США USS Connecticut. Видео, где подлодка пробивается сквозь лед, было опубликовано на ресурсе Defense Visual Information Distribution Service.

Видео: Petty Officer 2nd Class Michael Lee.

Субмарина принимала участие в учения ICEX 2018 в рамках которых американцы с союзниками тренировались вести боевые действия в Арктике.

USS Connecticut относится к субмаринам типа Seawolf, созданным для розыска и уничтожения советских/российских атомных подводных лодок, вооруженных ядерными ракетами.


Фото: navy.mil

Эти американские субмарины практически бесшумны — их корпус почти идеальной гидродинамической формы имеет внутренние и наружные акустические покрытия, не выпускающие собственные шумы и поглощающие импульсы поисковых сонаров противника. Также на лодках типа Seawolf установлены активные средства гашения акустической энергии. Эти хитроумные приборы преобразуют акустическое поле корабля таким образом, что оно сливается с фоновым.

Это, вкупе с самым совершенным комплексом оборудования, способным, классифицировать и отслеживать до 1800 акустических контактов, делает Seawolf опаснейшими морскими убийцами.

Читайте также: Подводные хищники с ядерным сердцем. Семь самых выдающихся атомоходов

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
USS Connecticut относится к субмаринам типа Seawolf, созданным для розыска и уничтожения советских/российских атомных подводных лодок
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на «черную пятницу» обрушат цены до 70%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика