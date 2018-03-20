Теперь пинские школьники смогут бесплатно ездить в городских автобусах



Вступает в силу решение Брестского областного Совета депутатов «О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся» . Документ инициирован и прорабатывался при активном содействии депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В разработке нормативно-правового акта приняли участие и пинские депутаты.

С момента опубликования вступают в силу изменения в части бесплатного проезда учащихся учреждений общего среднего и специального образования, расположенных на территории Брестской области, на автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении (кроме экспрессных маршрутов в регулярном сообщении), городском электрическом транспорте, осуществляющем перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

Проще говоря, теперь в период с 1 сентября по 30 июня пинские школьники, а также воспитанники городского приюта и центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации смогут бесплатно ездить в городских автобусах в любой день и без ограничений по времени. Право на проезд, как и ранее, подтверждается «школьной справкой» ( согласно приложению 1 к постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 21 июня 2012 г. № 67 «Об установлении типовых форм справок» ).

До принятия решения Брестского областного Совета депутатов перевозка школьников осуществлялась бесплатно только от места проживания к месту учебы. Это вызывало дискуссии и нарекания относительно ограниченных возможностей проезда детей к местам дополнительного образования в городе.

«Так, чтобы посетить детям бассейн, художественные, хореографические, спортивные школы и другие учреждения дополнительного образования родителям предстояло оплатить за детей проезд к местам их расположения и обратно. Для многих семей, особенно многодетных, это было серьезным финансовым бременем, – комментирует ситуацию Ребковец Иван Григорьевич, член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пинскому сельскому избирательному округу № 15.

– Государство обеспечивает наличие широкого спектра сети учреждений дополнительного образования детей и молодежи. В средних городах, таких, как Пинск, эта тема особенна актуальна. А вот с обеспечением доступности этого дополнительного образования, касающейся создания условий для перемещения детей к местам занятий, имелись определенные проблемы. В Пинске спортивные школы и школы искусств, учреждения внешкольного образования, культуры, творчества, отдыха и туризма находятся в разных частях города, что не предполагает их шаговой доступности. Общественный транспорт работает хорошо, но родителям приходилось нести дополнительные расходы на оплату проезда своих детей.

Теперь принятое на государственном уровне Советом депутатов решение позволило повысить доступность дополнительного образования для детей и молодежи. С 1 сентября по 30 июня школьники смогут бесплатно добираться на городском автобусе в любую часть города. Это коснется всех «детских» поездок регулярного сообщения, обслуживаемого Пинским автобусным парком.

Государство должно заботиться о своем будущем и совершенствовать систему образования и воспитания детей, в том числе путем создания условий для его доступности».

По информации официального сайта Пинского горисполкома.