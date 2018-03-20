Семь способов увидеть, что интернет знает о вас всё

В середине марта компания Facebook оказалась в центре скандала из-за использования личных данных пользователей без их ведома. 42.TUT.BY собрал несколько примеров того, как крупные сервисы открыто рассказывают о собранных персональных данных — но это все равно может вызвать тревогу.



Фото: Reuters

Что случилось? Британская The Guardian и американская The New York Times опубликовали серию расследований о компании Cambridge Analytica. Издания утверждают, что компания применила психологический тест, который помог точно классифицировать пользователей. Тест платно прошли 270 тысяч человек, которые открыли информацию о своих друзьях в соцсети. Таким образом Cambridge Analytica получила данные о 50 миллионах американцев и смогла показывать им крайне точно настроенную политическую рекламу. После компания оказалась задействована в предвыборной гонке в США. Наверняка неизвестно, насколько Cambridge Analytica повлияла на ход выборов в США и какова ее заслуга в победе Дональда Трампа. Однако скандал серьезно ударил по Facebook: акции компании упали в цене примерно на 9 процентов за два дня, Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов. Федеральная торговая комиссия США начала проверку Facebook на предмет нарушений в использовании персональных данных, один из инвесторов подал на компанию в суд, а западные пользователи активно обсуждают, как удалиться из соцсети.

Вряд ли кто-то решит использовать Facebook, чтобы повлиять на белорусские выборы. Однако мы тоже оставляем очень много информации о себе в онлайне — и не всегда это замечаем.

Ваши интересы, клики по рекламным объявлениям, перемещения, друзья — все это очень ценная информация. Мы выбрали семь способов увидеть, как мы дарим собственные личные данные крупным сервисам. Переходите по ссылкам и смотрите, какими своими данными вы поделились.

1. «Секретный файл» с поисковыми запросами



Фото: Reuters

Где работает: Google Как увидеть: по ссылке

Корпорация Google позволяет скачать абсолютно все ваши данные, которые у нее хранятся. В архиве будут все ваши поисковые запросы, ссылки на видео, просмотренные на YouTube, взаимодействие с рекламой, а также все маршруты, проложенные на картах, и местности, в которых вы открывали сервис.

2. Ваша анкета, которую вы не заполняли





Где работает: Google Как увидеть: по ссылке

Из огромного массива собранной информации Google составляет ваш примерный «портрет». У компании есть информация не только о поле и возрасте, но также длинный список ваших возможных интересов — хобби, фильмов, игр и увлечений.





Все это нужно компании для более точного показа рекламы. Отключить персонализацию рекламы в Google для аккаунта можно по ссылке . Любопытно, что портрет составляют даже для тех, кто не зарегистрирован в сервисах Google. Такие пользователи могут выключить персонализацию с помощью специального расширения для браузера.

3. «Жучок» в кармане



Фото: Reuters

Где работает: Android Как увидеть: по ссылке .

Еще одна впечатляющая возможность — просмотр всех ваших перемещений, о которых знает Google. Если у вас смартфон Android, то, скорее всего это будут вообще все ваши перемещения. Google хранит их, чтобы «результаты поиска, сведения о маршрутах и другая информация в сервисах стали точнее».





Отключить эту опцию можно здесь .

4. Социальное досье



Фото: Reuters

Где работает: Facebook Как увидеть: по ссылке

Вы можете получить копию всех ваших данных, которые есть у Facebook. Для этого нужно в десктопной версии сайта нажать на маленький треугольник в вернем правом углу страницы, а дальше выбрать «Настройки» — «Общие» — «Скачать копию ваших данных на Facebook».

После подтвержения личности на вашу электронную почту придет внушительный архив. Там есть абсолютно все: фотографии, друзья, сообщения, контакты из почты, активность с разных устройств и даже все рекламные объявления, на которые вы когда-либо кликали.

5. Очень точная реклама



Фото: Reuters

Любой пользователь Facebook может посмотреть, по каким факторам его выбрали для показа рекламы. Для этого нужно нажать многоточие в правом верхнем углу рекламного поста и выбрать пункт «Почему я это вижу»?





Иногда в подборе рекламы оказываются задействованы ваши друзья, история путешествий или подписки на страницы. Здесь же вы можете отказаться от конкретных объявлений.

6. «Портрет» для маркетологов



Фото: Reuters

Где работает: Facebook Как увидеть: по ссылке

Еще в настройках аккаунта Facebook есть вся информация о вас, которую могут использовать рекламодатели. Ее очень много — это данные о вашей биографии, интересах, устройствах и друзьях.

Здесь же можно запретить сервису учитывать те или иные данные. Например, если запретить «Рекламу с вашими социальными действиями», то ваше имя не будут использовать в объялениях страниц, которые вы до этого лайкнули. Да-да, без этого запрета ваше имя используют для рекомендации страниц другим пользователям.

7. Дневник перемещений



Изображение: appleinsider.ru

Где работает: ВКонтакте Как увидеть: по ссылке

Самая популярная в Беларуси соцсеть собирает и хранит ваши данные, но посмотреть их не дает.

Все, что можно узнать — это история входов. Для этого нужно нажать на малькую стрелку в правом верхнем углу страницы, затем — «Настройки» — «Безопасность» — «Последняя активность». Вы увидите небольшой список устройств из местоположений, из которых входили в ваш аккаунт.

Любопытная деталь: «ВКонтакте» позволяет объявлениям от рекламодателей «догонять» людей с определенным номером телефона или адресом электронной почты. Вспомните об этом в следующий раз, когда будете заполнять в магазине анкету с требованием указать свои контактные данные.