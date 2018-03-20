|
Семь способов увидеть, что интернет знает о вас всё
В середине марта компания Facebook оказалась в центре скандала из-за использования личных данных пользователей без их ведома. 42.TUT.BY собрал несколько примеров того, как крупные сервисы открыто рассказывают о собранных персональных данных — но это все равно может вызвать тревогу.
Вряд ли кто-то решит использовать Facebook, чтобы повлиять на белорусские выборы. Однако мы тоже оставляем очень много информации о себе в онлайне — и не всегда это замечаем.
Ваши интересы, клики по рекламным объявлениям, перемещения, друзья — все это очень ценная информация. Мы выбрали семь способов увидеть, как мы дарим собственные личные данные крупным сервисам. Переходите по ссылкам и смотрите, какими своими данными вы поделились.
1. «Секретный файл» с поисковыми запросами
Корпорация Google позволяет скачать абсолютно все ваши данные, которые у нее хранятся. В архиве будут все ваши поисковые запросы, ссылки на видео, просмотренные на YouTube, взаимодействие с рекламой, а также все маршруты, проложенные на картах, и местности, в которых вы открывали сервис.
2. Ваша анкета, которую вы не заполняли
Из огромного массива собранной информации Google составляет ваш примерный «портрет». У компании есть информация не только о поле и возрасте, но также длинный список ваших возможных интересов — хобби, фильмов, игр и увлечений.
Все это нужно компании для более точного показа рекламы. Отключить персонализацию рекламы в Google для аккаунта можно
3. «Жучок» в кармане
Еще одна впечатляющая возможность — просмотр всех ваших перемещений, о которых знает Google. Если у вас смартфон Android, то, скорее всего это будут вообще все ваши перемещения. Google хранит их, чтобы «результаты поиска, сведения о маршрутах и другая информация в сервисах стали точнее».
Отключить эту опцию можно
4. Социальное досье
Вы можете получить копию всех ваших данных, которые есть у Facebook. Для этого нужно в десктопной версии сайта нажать на маленький треугольник в вернем правом углу страницы, а дальше выбрать «Настройки» — «Общие» — «Скачать копию ваших данных на Facebook».
После подтвержения личности на вашу электронную почту придет внушительный архив. Там есть абсолютно все: фотографии, друзья, сообщения, контакты из почты, активность с разных устройств и даже все рекламные объявления, на которые вы когда-либо кликали.
5. Очень точная реклама
Любой пользователь Facebook может посмотреть, по каким факторам его выбрали для показа рекламы. Для этого нужно нажать многоточие в правом верхнем углу рекламного поста и выбрать пункт «Почему я это вижу»?
Иногда в подборе рекламы оказываются задействованы ваши друзья, история путешествий или подписки на страницы. Здесь же вы можете отказаться от конкретных объявлений.
6. «Портрет» для маркетологов
Еще в настройках аккаунта Facebook есть вся информация о вас, которую могут использовать рекламодатели. Ее очень много — это данные о вашей биографии, интересах, устройствах и друзьях.
Здесь же можно запретить сервису учитывать те или иные данные. Например, если запретить «Рекламу с вашими социальными действиями», то ваше имя не будут использовать в объялениях страниц, которые вы до этого лайкнули. Да-да, без этого запрета ваше имя используют для рекомендации страниц другим пользователям.
7. Дневник перемещений
Самая популярная в Беларуси соцсеть собирает и хранит ваши данные, но посмотреть их не дает.
Все, что можно узнать — это история входов. Для этого нужно нажать на малькую стрелку в правом верхнем углу страницы, затем — «Настройки» — «Безопасность» — «Последняя активность». Вы увидите небольшой список устройств из местоположений, из которых входили в ваш аккаунт.
Любопытная деталь: «ВКонтакте»
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупные сервисы открыто рассказывают о собранных персональных данных - но это все равно может вызвать тревогу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)