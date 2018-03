Семь способов увидеть, что интернет знает о вас всё

В середине марта компания Facebook оказалась в центре скандала из-за использования личных данных пользователей без их ведома. 42.TUT.BY собрал несколько примеров того, как крупные сервисы открыто рассказывают о собранных персональных данных — но это все равно может вызвать тревогу.

Что случилось?

Британская The Guardian и американская The New York Times опубликовали серию расследований о компании Cambridge Analytica. Издания утверждают, что компания применила психологический тест, который помог точно классифицировать пользователей. Тест платно прошли 270 тысяч человек, которые открыли информацию о своих друзьях в соцсети. Таким образом Cambridge Analytica получила данные о 50 миллионах американцев и смогла показывать им крайне точно настроенную политическую рекламу. После компания оказалась задействована в предвыборной гонке в США.

Наверняка неизвестно, насколько Cambridge Analytica повлияла на ход выборов в США и какова ее заслуга в победе Дональда Трампа. Однако скандал серьезно ударил по Facebook: акции компании упали в цене примерно на 9 процентов за два дня, Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов. Федеральная торговая комиссия США начала проверку Facebook на предмет нарушений в использовании персональных данных, один из инвесторов подал на компанию в суд, а западные пользователи активно обсуждают, как удалиться из соцсети.