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Opel Cosra GSi возвращается. Немцы подготовили слегка "подогретый" вариант хэтчбека
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Главная изюминка новой версии — шасси от «заряженной» модификации Corsa OPC, доводку которого разработчики проводили на Нюрбургринге. От нее же Corsa GSi достались перенастроенный рулевой механизм и более эффективные тормоза с окрашенными в красный цвет суппортами. Но если OPC-версия оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 207 лошадиных сил, то Corsa GSi полагается 150-сильный турбированный агрегат, известный по «гражданским» версиям хэтчбека и не претерпевший изменений для нового варианта.
Снаружи от базовой Corsa версия GSi отличается забранной мелкой сеткой радиаторной решеткой, корпусами наружных зеркал «под карбон», черной полоской на капоте, задним спойлером и хромированным выхлопным патрубком, в салоне появились кожаный спортивный руль и алюминиевые накладки на педалях (снимки интерьера новой версии хэтчбека Opel пока не опубликовала). Среди доступных опций — сиденья Recaro и 18-дюймовые колесные диски.
Рыночный дебют Corsa GSi ожидается этим летом.
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