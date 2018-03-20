Вслед за Insignia приставка GSi появилась и на субкомпактной Corsa. Как и у флагманской модели, речь идет не о полноценной топ-версии, а о пакете доработок для стандартного хэтчбека.





Главная изюминка новой версии — шасси от «заряженной» модификации Corsa OPC, доводку которого разработчики проводили на Нюрбургринге. От нее же Corsa GSi достались перенастроенный рулевой механизм и более эффективные тормоза с окрашенными в красный цвет суппортами. Но если OPC-версия оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 207 лошадиных сил, то Corsa GSi полагается 150-сильный турбированный агрегат, известный по «гражданским» версиям хэтчбека и не претерпевший изменений для нового варианта.





Снаружи от базовой Corsa версия GSi отличается забранной мелкой сеткой радиаторной решеткой, корпусами наружных зеркал «под карбон», черной полоской на капоте, задним спойлером и хромированным выхлопным патрубком, в салоне появились кожаный спортивный руль и алюминиевые накладки на педалях (снимки интерьера новой версии хэтчбека Opel пока не опубликовала). Среди доступных опций — сиденья Recaro и 18-дюймовые колесные диски.

Рыночный дебют Corsa GSi ожидается этим летом.