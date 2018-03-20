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"Зарплата - 2000 рублей, проедаю эти деньги". Как живут белорусы, которые вышли на "заветную тысячу"

21.03.2018 16:06 — Разное | Tut.by  
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Обещанная белорусам зарплата в 1000 рублей снова отдалилась, как горизонт. Президент потребовал от правительства к 1 апреля восстановить средние заработки до этой суммы. FINANCE.TUT.BY поговорил с белорусами, которые уже зарабатывают заветные 1000 рублей в месяц, о том, на что и сколько они тратят, хватает ли им этой суммы.

«Покупаем все, что хочется, не глядя на цены, на еде не экономим»


Минчанка Елена работает на фрилансе переводчиком видеоигр.

— В среднем я зарабатываю около 1000 долларов в месяц. Однажды получилось 3000 долларов, но бывало, что не зарабатывала совсем ничего. На фрилансе я работаю уже три с половиной года, доход все это время примерно на одном уровне. До этого трудилась в игровой компании.

Елена рассказывает, что работает из дома примерно три часа в день, но без выходных.

— Четыре — уже тяжело. Я не верю в 40-часовую рабочую неделю, особенно если это напряженный интеллектуальный труд, — говорит минчанка. — У меня специфическая сфера — видеоигры, в этой сфере не слишком большая конкуренция, поэтому ставки неплохие.

Елена с супругом снимают квартиру.

— За квартиру платит муж. Раньше мы платили пополам, но потом разделили обязанности. Он взял на себя оплату жилья и коммуналки, а я — быт. У нас раздельные бюджеты, но мы можем спросить друг друга: «Тебе не нужно подбросить?». Муж зарабатывает больше меня.

Минчанка рассказывает, что ее основные траты — психотерапия, налоги и ФСЗН.

— На психотерапию уходит около 200 рублей в месяц, налоги еще 100 рублей, ФСЗН — около 1000 рублей в год. Раз в месяц у нас убирается клинер, это примерно 60 рублей. Какой-то системы распределения доходов у меня нет. В этом месяце начала записывать свои расходы, чтобы понимать, куда уходят деньги. Задумываюсь над тем, чтобы делать сбережения: или счет завести в банке, или в коробочку дома класть. Пока, к сожалению, я «проедаю» всю зарплату. У меня нет сбережений, и если завтра мне понадобится серьезное, дорогостоящее лечение, то у меня не будет на это денег. Проанализировать свои траты мне помогло то, что с января я стала записывать все свои расходы в тетрадь. Например, я не думала, что так много уходит на кафе и так немного на такси.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Последние полтора года семья питается в столовой, которая находится на соседней улице от дома.

— Обычно я там обедаю и беру с собой ужин на себя и мужа. Выходит максимум рублей 15 за все. Питаться в столовой очень удобно, освобождается много времени, которое тратилось бы на покупку продуктов, готовку, мытье посуды, — говорит Елена. — Продукты заказываем с доставкой на дом. В основном это фрукты и сыр, может быть, пирожные. Несколько раз в неделю заказываем на дом суши, пиццу или китайскую еду. В кафе или бары ходим 2−3 раза неделю, в среднем оставляем там рублей 60. Сколько денег уходит на питание, сказать сложно, потому что мы не подсчитываем. Покупаем все, что хочется, не глядя на цены, на еде не экономим. В основном деньги улетают на одежду, кафешки, поездки, какие-то спонтанные расходы.

Переводчик видеоигр говорит, что задумывает иногда о том, «как семьи живут на 200 долларов».

— Не могу это представить. Хотя я сама из очень небогатой семьи, но столько лет хорошей зарплаты «развращают». Привыкаешь не смотреть на ценники в магазинах, берешь те продукты, которые тебе нравятся, а не те, что дешевле. Поэтому я не знаю, как живут учителя с двумя детьми. Хотелось бы, чтобы уровень жизни в стране был выше.

Елена предпочитает покупать одежду у белорусских дизайнеров.

— Если я пошла в магазин, случайно наткнулась на «мое-мое» платье и меня устраивает его качество, то готова заплатить около 100 долларов. Сейчас я покупаю одежду дороже, но и носится она дольше и лучше, — делится Елена. — На косметику особо не трачусь, лучше я себе сумку новую куплю или кроссовки. На маникюр и педикюр не хожу особенно, может, пару раз в год. Только к парикмахеру хожу регулярно, на него у меня уходит 20−30 рублей в месяц. Небольшая часть дохода уходит на благотворительность.

Пара старается выезжать за границу в среднем раз в три месяца, в основном в Европу.

— Мы ездим без агентств, самостоятельно снимаем жилье, летаем самолетом из Литвы или ловим скидки "Белавиа". Лучше потратим деньги на хорошую еду, чем на пятизвездочный отель.

«Мне повезло, что я родился в Солигорске»


Подземный электрослесарь «Беларуськалия» Кирилл Швабовский говорит, что ему «повезло, что родился в Солигорске».

— Я отучился в Солигорском государственном горно-химическом колледже, он же филиал БНТУ. Меня туда отправили родители, чтобы я работал в шахте и зарабатывал хорошие деньги. Отучился, попал на распределение в «Беларуськалий», — рассказывает Кирилл. — Я зарабатываю около 1500 рублей в месяц. Еще полгода назад зарплата была меньше: мне дали надбавку за стаж работы, и я перешел на другой вид деятельности. Работаю по графику, смены по семь часов. Неделю я работаю с восьми утра до трех, неделю — с двух до девяти вечера. Выходные тоже меняются. В один месяц выходные суббота-воскресенье, в другой — воскресенье-понедельник, потом — пятница-суббота.

Рабочий день Кирилла «полностью проходит в шахте».

— Я занимаюсь обслуживанием конвейеров, непосредственно электрической частью: приводами, двигателями. Выполняю слесарную работу, помогаю обслуживать конвейер. Так что в основном занимаюсь физическим трудом. Не сказать, что работа выматывающая. Нет такого, чтобы после работы ноги не шли, — отмечает подземный электрослесарь.

Семья Кирилла старается ежемесячно откладывать в среднем по 400 долларов.

— Три года, которые я работаю, я живу самостоятельно. Родители построили дом и переехали в него, а мне оставили квартиру. Я в ней сейчас живу с женой, она работает администратором в медцентре, получает 500 рублей. У нас так заведено: ее деньги — это ее деньги, а мои деньги — это наши деньги. Жена в основном коммуналку платит. С телефонами, интернетом, телевидением выходит около 100 рублей, — говорит работник «Беларуськалия».

— Если нам ничего не надо купить, мы рассчитываем, сколько нужно денег на питание, бытовую химию, и потом покупаем доллары. Каждый раз по-разному выходит. Чтобы ни в чем себя не ущемлять, нужно откладывать долларов по 400 в месяц. Столько не всегда удается отложить. Последние месяцы откладывали мало, потому что купили автомобиль и делали ремонт в квартире. На автомобиль я тоже накопил с зарплаты. Машина недорогая — за три тысячи долларов. Это мой третий автомобиль, они у меня все недорогие. Может, и хотелось бы машину подороже, но я считаю, что пока я не на том уровне, чтобы дорогие машины покупать. Относительно недавно мы купили диван с зарплаты, чуть раньше взяли кухню и телевизор в рассрочку. Квартиру сейчас уже обставили, так что начнем собирать деньги на что-нибудь другое.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На отдых Кирилл с супругой ездят на его отпускные.

— Мы ездим в основном по горящим путевкам, стараемся отдыхать максимально дешево. За три года мы два раза были в Египте, один раз в Шри-Ланке. В Египет мы ездили за 800 долларов на двоих. Шри-Ланка обошлась в 2,5 тысячи долларов за 12 дней. Это было свадебное путешествие, решили раскошелиться, но для меня это дорого. Один раз ездили во Львов и Карпаты на своем автомобиле, это была бюджетная поездка. С топливом, арендой жилья, кафешками во Львове и посещением заповедников в Карпатах мы отдали долларов 350 за пять дней.

Солигорчанин рассказывает, что закупается основными продуктами и бытовой химией на месяц в день зарплаты.

— Мы особо не шикуем: мясо-колбасы часто не покупаем, стараемся готовить дома сами, придерживаться здорового питания и не есть полуфабрикаты. Берем мясо, крупы, макароны. Потом уже покупаем то, что заканчивается периодически. Я считал, что у нас в среднем в день на двоих выходит от 15 до 20 рублей на питание, то есть 450−600 рублей в месяц. Бывает так, что живу от зарплаты до зарплаты: не рассчитал бюджет, несколько дней до зарплаты осталось, долларовых запасов нет, холодильник пустой. Тогда ждем зарплаты и затариваемся, уже когда пришли деньги. В кафешки ходим редко, максимум раз в неделю. В среднем на поход в кафе выходит до 20 рублей.

В кино молодая пара ходит редко, «потому что в Солигорске после ремонта выросли цены на билеты: один билет на российский фильм стоит 7,5 рубля на человека».

— Минские кинотеатры дешевле выходят. Бывает, прокатимся в аквапарк в Минск, в гости ездим, собираемся компанией дома посидеть-выпить. Сколько уходит на развлечения — сказать сложно, мы не считали.

Из других трат семьи — около 40 рублей в месяц на кошку, на топливо — около 100 рублей.

— Если копим деньги, то тогда я меньше езжу, меньше заправляюсь, может тогда и 70 рублей выйти, — добавляет Кирилл. — Почти всегда экономлю на одежде. Себе я редко одежду покупаю. В бутики не хожу, одеваюсь чаще всего на рынке, по адекватной цене. Джинсы недавно купили мне за 35 рублей две кофты за 50 рублей. Кроссовки я покупаю китайские на один сезон рублей за 10. Обувь зимнюю стараюсь покупать немного дороже: за 70−80 рублей. А вот жена себе покупает что-то из одежды чаще, почти каждый месяц.

Кирилл считает свой доход комфортным, «хотя денег много не бывает». По его мнению, «чтобы хорошо жить в Беларуси, нужно зарабатывать 1000 рублей».

— Меньше 1000 с нынешними ценами маловато. Я считаю, что мне повезло. Повезло, что в Солигорске родился, что у нас есть производство, где можно хорошо зарабатывать. В целом по Беларуси я не знаю, где у нас на предприятиях есть такая зарплата у простых работников.

«Львиную долю нашего дохода мы откладываем на покупку квартиры, не хотим связываться с кредитами»


Предприниматель-сценарист Юлия Грицкевич живет и работает в Минске, она уже больше 6 лет пишет сценарии сериалов.

— Раньше была журналистом, еще раньше — редактором. А самая первая моя работа — это оператор в интернет-магазине по доставке пиццы, — говорит Юлия. — Сейчас у меня есть еще подработка — пятиминутная рубрика на радио. Но ею я занимаюсь скорее для удовольствия. У меня ненормированный доход, который зависит от гонораров. В один месяц он выше, в другой — ниже. Но в любом случае выходит ощутимо больше тысячи рублей в месяц, точную сумму по контракту я не имею права называть.

Супруг Юлии также работает сценаристом в той же компании, что и она. Фирма занимается производством телепрограмм.

— У нас примерно одинаковые зарплаты. Львиную долю нашего дохода мы откладываем на покупку квартиры. Так как размеры гонораров могут отличаться, мы откладываем не конкретную сумму, а процент от той, что нам заплатили. Если в какой-то месяц вышло меньше, то, бывает, можем и вовсе не отложить. Мы не хотим связываться с кредитами, — поясняет Юлия. — Конечно, если на несколько лет включить режим жесткой экономии — никаких путешествий, развлечений и лишней пары туфель, а только гречка, кефир и торренты, то вожделенное жильё стало бы ближе. Но мы молодые, мы много работаем, и нам очень хочется жить, а не скопидомствовать.

На продуктах семья старается не экономить.

— Мы готовим дома, в рабочие дни обедаем в кафе. Я очень люблю суши, поэтому иногда, под настроение, заказываем их. Закупаемся продуктами раз в неделю на полную тележку. Последняя наша закупка вышла около ста рублей — примерно столько в среднем в неделю и выходит.

Сейчас семья Юлии живет в съемной квартире, на аренду уходит 300 долларов в месяц, а на коммунальные платежи приходится около 200 рублей. Еще около 150 рублей у семьи уходит на топливо для машины, поездки на такси и в общественном транспорте. Одежду стараются покупать за границей. «Мы экономим серьёзные суммы, и при этом можем позволить себе хорошие, фирменные вещи. На распродаже можно купить брендовое платье за 10−15 долларов», — поясняет Юлия.

Значительная часть дохода уходит на трехлетнюю дочку — одежду, обувь, игрушки, садик, кружки, развлечения.

— Книги и игрушки — основная часть расходов на ребенка. Красивые книги для детей сейчас очень недешевые, а это наша слабость: мы видим хорошую книгу, которой у нас нет, и ее покупаем. Последний раз, когда я ездила в Москву в командировку, я вернулась с чемоданом, забитым детскими книгами. Привезла 15 штук, обошлось мне это примерно в 70 долларов, — вспоминает Юлия. — Осенью у дочки был день рождения, мы заказали ей поющую куклу-тролля из Америки, вместе с доставкой она обошлась чуть менее семидесяти долларов. Для сравнения: эта же кукла в белорусском магазине стоила более 200 рублей. Так что и здесь сэкономили. На детский садик уходит 48 рублей в месяц, также водим дочку в театральную студию для малышей, это ещё плюс 60 рублей ежемесячно.

На отдых семейство отправляется раз в полтора-два года.

— Самыми дорогими нашими путешествиями были поездки в Америку и на Кубу. Но это, скорее, исключение — обычно летаем куда-то поближе и подешевле: Греция, Египет, Прибалтика. Обычно на отдых уходит не более двух тысяч долларов на семью, но на эти две страны ушло, конечно, больше.

Юлия работает как ИП, на налоги у нее уходит около 200 рублей в месяц. Из других трат Юлии — курсы английского языка (219 рублей за семестр), посещение салона красоты (в феврале — 250 рублей). Семейство часто ходит в кино, реже — на концерты известных исполнителей.

Титульное фото носит иллюстративный характер.

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Теги: Минск
 
 
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