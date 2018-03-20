Студентка колледжа искусств преподает в Доме культуры

Маргарита Колыбка в нынешнем году оканчивает колледж искусств по специальности «Дизайн (графический, типографика).





Девушка пинчанка, вы

пускница гимназии №2. Она признается, что с рисунком ее свела судьба. В художественную школу она не ходила. Как и многие подростки, сама пыталась делать какие-то зарисовки, а потом и портреты. Писала их с фотографий. Все началось с обычных набросков в блокноте.







Маргарита даже не задумывалась о том, что в будущем рисование может стать ее профессией. Она училась в музыкальной школе, активно занималась спортом. Свободного времени практически не было. Вскоре Рита и вовсе забросила рисунки. Но после окончания музыкальной школы у девушки появилось огромное желание освоить еще один вид искусства – изобразительный. Как ни пыталась она запрятать эту свою страсть, та все равно, как говорится, рвалась наружу.





– Начала я не с простых форм, как это нужно делать, – вспоминает Маргарита, – а с портрета. Делала так, как видела и чувствовала. Старалась передать характер и пропорции. Конечно, он был с недочетами, но для первой работы очень неплохо.





– В пятнадцать лет я пошла в художественную студию, – продолжает Рита. – Буквально сразу же начала усваивать то, что мне говорили, быстро училась. Не прошло и двух лет, как меня впервые попросили рисовать на заказ.





Маргарита пишет в разных жанрах. Но есть и любимые. Например, еще обучаясь в студии, она прикипела к реалистичной графике.





– Я очень благодарна своему педагогу из художественной студии Сергею Гавриловичу Хорошавцеву. Он был моим вторым учителем. А первым я считаю своего отца, хотя он вряд ли об этом догадывается.





Будучи маленькой, Рита постоянно просила папу нарисовать ей любимых героев из мультфильмов. Она с восхищением наблюдала за тем, как отец рисует. Смотрела и запоминала. Это были, можно сказать, ее первые уроки рисования.





При выборе будущей профессии Маргарита учитывала свои сильные стороны. Это были математика и черчение, но при этом она хотела чего-то творческого, искусство ее пленило.



Работы учеников





Девушка осталась в родном городе, поступила в колледж искусств.





– Первый семестр для меня был самым сложным. Много новых дисциплин, мало времени на выполнение домашних заданий. Но мне нравилось учиться.





Со временем уровень успеваемости повышался. Благодаря своим преподавателям Маргарита кропотливо осваивала науку. В результате сейчас она может выполнять дизайнерские заказы: рекламную, информационную и полиграфическую продукцию.



К

аждый ждет внимания учителя по-своему





В колледже Рита является дизайнером-исполнителем газеты «Азарт». Принимала участие в мероприятиях цикловой комиссии, в городском конкурсе по разработке логотипа к 920-летию Пинска. Девушка – победитель общеколледжного конкурса среди учащихся «Мисс Весна». Ее работы презентовались на выставке художественных работ, посвященной 70-летию со дня образования художественного колледжа им. А.К.Глебова в Минске . Кроме того, она постоянно принимает участие в городских выставках.





По окончании колледжа у девушки будет две специальности – дизайнер-исполнитель и учитель. После педагогической практики возникло желание работать в студии с детьми. Девушка признается, что никогда не думала, насколько интересно общаться с подрастающим поколением. На данный момент в городском Доме культуры она учит детей живописи и рисунку.





– Самое главное, это то, что я полюбила эту работу. Мне нравится развивать, обучать ребят, придумывать им интересные и необычные задания, удивлять их, – рассказывает Маргарита. – Люблю наблюдать за восторженными детскими лицами, пробуждать в ребятах интерес к художественному творчеству.





Для Риты дизайн – это в первую очередь способ творческого выражения. Изучая эту дисциплину, она не только познала ее научные тонкости, но и смогла реализовать многие свои идеи на бумаге.







Наблюдая за тем, как девушка работает с детьми, невольно поддаешься ее обаянию, и становится интересно слушать о том, какие основные цвета есть, а какие дополнительные. Спустя какое-то время, когда ребята переходят к практической части занятия, и самому хочется взять в руки кисть.





Главным показателем того, что Маргарита выбрала правильный путь, являются дети: они ждут ее, нуждаются в ней. А что может быть лучше, когда ребенок души не чает в своем учителе?





Будем надеяться, что Маргарита Колыбка сделала верный выбор профессии. И кто знает, может, какой-нибудь ее ученик, в будущем связав себя с искусством, с гордостью скажет: «Она была моим первым учителем!»





Ирина ДЕНИСОВИЧ

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