Юные пинчане выступили на сцене Концертного зала

В городском концертном зале существует традиция приглашать для выступлений молодых исполнителей. Программа «Новые имена» проходит при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома. Благодаря ей наиболее успешно занимающиеся музыкой юные пинчане имеют возможность выступить на профессиональной сцене.





Для многих из них это ока

зывается первым серьезным испытанием собственных возможностей. Свои умения они демонстрируют не только перед завсегдатаями концертного зала, но и родителями, родственниками, знакомыми. Можно сказать, что программа «Новые имена» является своеобразным экзаменом на исполнительский уровень, который ребята держат вместе со своими наставниками.





Так было и теперь. Участниками концерта стали учащиеся музыкального отделения гимназии № 2 Эмилия Ковальчук (фортепиано; класс учителя А.В. Манзик), Арсений Литвинчук (гитара; В.Ю. Тююшева), Валерия Кисель (фортепиано; В.М.Булыгина), детской школы искусств №2 Давид Вакулич (труба; В.В.Кравец), детской школы искусств Матвей Хлебус, Анастасия Канцер (балайка; О.М.Макаревич), Маргарита Морская (аккордеон; М.И.Вакульчик), Екатерина Конюхова (цимбалы; Л.Ф.Ларионова). Свои нотки творчества и артистизма внесли и готовящиеся к профессиональной деятельности воспитанники колледжа искусств Никита Чернышев (баян; В.В.Комиссарчук), Анастасия Борисюк (фортепиано; Н.М.Бортникова) и Тимофей Брановицкий (фортепиано; И.Л. Боровская).





В интерьере концертного зала обновилась художественная экспозиция. Здесь открылась выставка работ учащихся направления специальности «Дизайн (графический)». Кстати, 27 марта колледж проводит региональный конкурс изобразительного искусства.





Участники концерта получили грамоты и подарки отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома. Главный специалист отдела Александр Бут-Гусаим выразил надежду, что для дебютантов пинской сцены «Новые имена» откроют новые горизонты, а для этого нужно учиться, выступать в конкурсах и быть лучшими.





На текущей неделе творческие вечера в концертном зале продолжит 21 марта весенний музыкальный вернисаж городского камерного оркестра под управлением Оксаны Макаревич, а в субботу, 24 марта, пинчан ждет очередная встреча в гостиной Татьяны Старченко. На этот раз будем слушать мелодии из любимых фильмов.





Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

Фото автора