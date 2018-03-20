Прямые линии 24-28 марта 2018 года

24 марта 2018 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Васильевичем Лисом. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

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24 марта 2018 года с 9.00 до 12.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с социально-экономическим развитием района, ответит по телефону 9-11-50 председатель Ивацевичского райисполкома Александр Борисович Грицук.

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31 марта 2018 года с 9.00 до 12.00 райисполком проводит «прямую телефонную линию». На вопросы, связанные с работой промышленных предприятий, ответит по телефону 9-11-50 заместитель председателя райисполкома Наталья Михайловна Олехнович.

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Уважаемые читатели!

27 марта 2018 года с 10.00 до 11.00 в Ивацевичском райисполкоме состоится «прямая телефонная линия» с начальником отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами и государственного метрологического надзора (г. Барановичи) Брестской областной инспекции Госстандарта Павлом Яновичем Соколовским с жителями и субъектами предпринимательской деятельности района.

Во время «прямой телефонной линии» вы можете задать вопросы по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, а также получить разъяснение положений Декрета Президента Республики Беларусь №7 от 23 ноября 2017 г. «О развитии предпринимательства».

Обратиться на «прямую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефону 9-22-35.

По окончании «прямой телефонной линии» в здании райисполкома в каб. 322 с 11.00 до 12.00 П. Я. Соколовским будет проведен личный прием граждан.

Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 8-0163-49-62-50.

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28 марта 2018 года с 9.00 до 11.00 по телефону 9-14-67 Александр Иванович Кисель, генеральный директор ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», будет проводить «прямую телефонную линию» по вопросам работы предприятия и филиала «Телеханский».