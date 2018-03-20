В Минске задержан 22-летний пинчанин, подозреваемый в совершении грабежа

В Минске правоохранителями был задержан 22-летний пинчанин, подозреваемый в совершении грабежа, о чем varjag.net сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Житель Пинска подозревается в том, что вечером 19 января он ограбил жительницу Минска. Так, в указанный день минчанка со своей 13-летней дочерью возвращались домой. По пути они зашли на банкомат, где женщина сняла 450 рублей. Положив деньги в кошелек, она спрятала его в сумку. Уже на подходе к своему дому по ул. Налибокская, практически возле подъезда, к матери с дочерью сзади подбежал неизвестный мужчина, вырвал у женщины из рук сумку, а после скрылся в неизвестном направлении. Мать с дочкой запомнили общие приметы грабителя, и сразу же после данного инцидента обратились в милицию.

К месту происшествия незамедлительно прибыла оперативно-разыскная группа, и вскоре в ходе спецмероприятий был установлен свидетель, который видел, как мужчина, ограбивший минчанку, вбежал в один из подъездов дома по ул. Налибокская.

Сотрудниками отдела уголовного розыска задержан неработающий 22-летний пинчанин, который подозревается в совершении грабежа. Правоохранители проверили все квартиры указанного подъезда, и примерно в 3.00 ночи подозреваемый в совершении грабежа был задержан.

Сообщается, что за данный отрезок времени мужчина успел изменить внешность — сбрил бороду. Помимо этого, на 10 этаже в этом же подъезде был найден украденный кошелек со следами поджога. По всей видимости, подобным способом злоумышленник намеревался уничтожить вещественные доказательства, дабы скрыть причастность к совершению данного преступления.

Задержанный, как было установлено, уроженец и житель Пинска, неработающий. В столицу приехал к сестре у которой временно и проживал, дабы в последующем трудоустроиться. Ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

В отношении пинчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК РБ, т.е. «грабеж». Санкции второй части данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

«При задержании злоумышленник вел себя аггресивно и оказал активное сопротивление стражам правопорядка. К последнему была применена физическая сила и специальные средства», — отметила Наталья Оскирко.

Проводится проверка, а также назначен ряд мероприятий, направленных на установление причастности задержанного пинчанина к совершению аналогичных преступлений на территории Минска.