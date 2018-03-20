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В Пинске школьники будут ездить в городских автобусах бесплатно с 22 марта

21.03.2018 — Разное | Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг  
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С 1 сентября по 30 июня школьникам, гимназистам, учащимся колледжей и лицеев всей Брестской области предоставляется право на бесплатный проезд на городском общественном транспорте. Такое решение принял Брестский областной Совет депутатов. Действовать оно начнет с 22 марта, на следующий день после официального опубликования документа.

Согласно решения №7 «О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся» (от 6 марта 2018 года), воспользоваться правом на бесплатный проезд смогут учащиеся учреждений общего среднего и специального образования на всех видах городского общественного регулярного транспорта. Оплата для школьников сохраняется только за проезд на регулярных  городских экспресс-маршрутах.

Право бесплатного проезда на пригородном направлении от места жительства и обратно предоставляется только учащимся из Брестского района, которые ездят на учебу в Брест.

Право на бесплатный проезд должно быть подтверждено типовой справкой из того учреждения образования, в котором обучается ребенок. Если у ребенка при себе справки нет, то он должен будет оплатить проезд.

До этого времени проезд для пинских школьников был льготным лишь отчасти — они могли бесплатно ездить в городских автобусах только при предъявлении кондуктору справки и только на учебу и обратно. С 22 марта 2018 года при наличии справки из учреждения образования дети в Пинске могут ездить бесплатно на автобусах (кроме экспрессов 10Э и 36Э) без ограничений во все дни и любое время с 1 сентября по 30 июня.

Как пояснили корреспонденту varjag.net в Пинском автопарке, данное решение снимает для пинских учащихся ограничения на право бесплатного проезда по времени — ранее справка действовала только до 21.00, по маршруту — ранее только до места учебы и обратно, по дням недели —  не действовала в выходные и праздничные дни.

Что касается проезда в общественном городском транспорте детей дошкольного возраста, которые еще не ходят в школу, то согласно Закона «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» (от 14 июня 2007 г., №239-3), дети до 7 лет имеют право на бесплатный проезд в городских автобусах.

 
Теги: Брест
 
 
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С 1 сентября по 30 июня школьникам, гимназистам, учащимся колледжей и лицеев всей Брестской области предоставляется право на бесплатный проезд на городском...
 
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