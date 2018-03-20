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В Пинске подвели итоги областной олимпиады по ОБЖ
21.03.2018 — Разное | Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
В средней школе №10 Пинска состоялась областная олимпиада по факультативному курсу «Безопасность жизнедеятельности». Участие в ней принимали 120 школьников из 20 команд Брестской области.
Оценивали знания учащихся средних и старших классов члены жюри, в состав которого вошли представители Брестского облисполкома, областного управления МЧС, организации Белорусского общества Красного Креста, учреждений образования.
Школьники из Пинска и Пинского района показали высокий уровень знаний на областной олимпиаде по ОБЖ. В списке победителей – З. Червяковский (5 «Б»,СШ №2), призерами стали Г. Пацовский (4 «А», СШ № 8), О. Товстыко (9 класс, Стытычевская средняя школа), М. Лебедева (8 «Б», гимназия №2).
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В средней школе №10 Пинска состоялась областная олимпиада по факультативному курсу «Безопасность жизнедеятельности». Участие в ней принимали 120 школьников из 20...
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