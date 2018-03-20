ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске подвели итоги областной олимпиады по ОБЖ

21.03.2018 — Разное | Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг  
Размер текста:
A
A
A

В средней школе №10 Пинска состоялась областная олимпиада по факультативному курсу «Безопасность жизнедеятельности». Участие в ней принимали 120 школьников из 20 команд Брестской области.

Оценивали знания учащихся средних и старших классов члены жюри, в состав которого вошли представители Брестского облисполкома, областного управления МЧС, организации Белорусского общества Красного Креста, учреждений образования.

Школьники из Пинска и Пинского района показали высокий уровень знаний на областной олимпиаде по ОБЖ. В списке победителей – З. Червяковский (5 «Б»,СШ №2), призерами стали Г. Пацовский (4 «А», СШ № 8), О. Товстыко (9 класс, Стытычевская средняя школа), М. Лебедева (8 «Б»,  гимназия №2).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В средней школе №10 Пинска состоялась областная олимпиада по факультативному курсу «Безопасность жизнедеятельности». Участие в ней принимали 120 школьников из 20...
 
Новости дня
Новости разные
 
80 вакансий. Гендиректор "Камволя" объяснил, почему на предприятии дефицит кадров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика