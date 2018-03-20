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Льготное кредитование субъектов малого предпринимательства

21.03.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» банками предоставляются льготные кредиты субъектам малого предпринимательства в целях строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции, приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54188.php

Льготное кредитование субъектов малого предпринимательства

Процентная ставка по льготному кредиту составляет 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день принятия соответствующим банком решения о предоставлении льготного кредита, увеличенной не более чем на 3 (три) процентных пункта. В случае изменения ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком, размер процентной ставки по льготному кредиту изменяется со дня вступления в силу соответствующего постановления Правления Национального банка.

Приоритетными являются инвестиционные проекты, бизнес — проекты, реализуемые по следующим направлениям:

• создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг);

• организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;

• производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;

• внедрение новых технологий.

По вопросам льготного кредитования субъектам малого предпринимательства необходимо обращаться непосредственно в структурные подразделения банков ОАО «Белагропромбанк», ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белвнешэкономбанк».

Информацию о льготном кредитовании можно получить также в отделе предпринимательства комитета экономики Брестского облисполкома по телефонам (80162) 20-97-34, 20-97-91.

 
 
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» банками...
 
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