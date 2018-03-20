Читательница: «Проверяю баланс карточки, а там не хватает 600 рублей, поменяла карту — и кто-то стал пользоваться ею снова»

В ноябре прошлого года организация, в которой работает Катерина, жительница Бреста, перешла на обслуживание в «МТБанк». За несколько дней работникам поменяли карточки, и зарплату все получили на них. В январе нынешнего года Катерина ушла в декрет, а в феврале ей перечислили все выплаты. Но каково же было удивление женщины, когда она обнаружила, что на балансе не хватает приличной суммы.



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— Мне перечислили деньги 9 февраля, ничего практически не тратили, по минимуму, — говорит она. — А 12 февраля в приложении «Мой Банк» на сайте «МТБанк» я решила проверить баланс, чтобы уже распределить траты (мы собирались покупать для малыша кроватку, коляску и так далее). Услуга SMS-оповещения не была подключена, сотрудник банка даже про нее не сказал, только про это приложение. В общем, захожу я в приложение, а там не хватает 600 рублей.

Пара позвонила на горячую линию банка. Выяснилось, что в ночное время с карточки Катерины трижды кто-то пополнял электронный кошелек на российском сайте «Яндекс.Деньги».

— Сотрудник банка порекомендовал мне заблокировать карточку, что мы сразу и сделали, и связаться с сайтом «Яндекс.Деньги». За несколько минут я нашла номер в интернете и позвонила им, — рассказывает женщина. — Дозвонилась с первого раза, объяснила ситуацию, девушка попросила адрес моей электронной почты mail.ru и сказала ждать ответ там. В течение нескольких часов я переписывалась с администрацией этого сайта, вопросов было немного: «Давали кому-то карточку?», «Ваши родственники пользуются нашим сайтом?», «В каком часовом поясе вы находитесь?» Я давала все подробности, чтобы помочь быстрее узнать, в чем дело и кто снимал эти деньги. Через четыре часа ответ пришел неутешительный: извините, ничем помочь не можем, деньги были успешно переведены, обратитесь в правоохранительные органы вашего города.

Катерина сразу же поехала в банк. Там предложили сделать новую карточку. Девушка написала заявление о возврате денег.

— Написав три заявления (на каждый день нужно отдельно писать), попросила распечатку по счету, чтобы приложить к заявлению, на что мне ответили: «Так принесите свою!» — возмущается она. — Я спросила, было ли такое и что делать в этих случаях. Мне ответили, что обычно люди сами виноваты. И если банк по истечении проверки выяснит, что виновата я, мне придется заплатить за каждое заявление.

Катя поехала в милицию и там тоже написала заявление о хищении денежных средств с карточки. Новую карту она забрала в банке 16 февраля. Как только вышла из отделения, сразу сняла все деньги, оставив всего 2 рубля. По ее словам, больше она новой карточкой не пользовалась.