В нынешнем сезоне СДЮШОР «Юность» переживает заметные изменения. В хоккейной школе идет процесс модернизации, меняются условия подготовки, применяются новые подходы в подготовке юных спортсменов. Одно из таких новшеств — подключение к работе с хоккеистами тренеров клуба «Академия ММА», сообщает пресс-служба ХК «Юность-Минск».



Фото: junost.org

С ними уже занимались игроки основной команды «Юности». Но в клубе стремятся развивать спортсменов на всех уровнях, потому было решено привлечь специалистов и к работе с детьми.

Не стоит думать, что тренеры академии ММА учат своих новых подопечных только дракам. В этом клубе серьезное внимание уделяется работе с детьми. Юные спортсмены могут приходить в секции уже в шесть лет, причем занятия для них будут бесплатными. В первые годы контактной работы в парах у детей просто нет. Идет работа на передвижения, гимнастика, общая физическая подготовка с элементами борьбы. Соревнования у детей начинаются уже после 10 лет — они выступают в защите согласно международным правилам и по утвержденному регламенту схваток.

Хоккейный клуб в сотрудничестве с академией ММА привлекла не столько возможность обучить юных хоккеистов бойцовским навыкам, сколько именно опыт тренеров в общефизической подготовке детей. Приходится признать: проблемы с ОФП в детском хоккее существуют, в то время как о ее важности лишний раз говорить не стоит. Весь прогрессивный мир уделяет этому повышенное внимание. Да, воспитанники «Юности» и прежде занимались ОФП — ходили в тренажерные залы, занимались гимнастикой, спортивными играми. Сотрудничество с академией ММА — новый уровень работы с подрастающим поколением для клуба.



Фото: junost.org

В то же время, конечно, и бойцовские навыки ребятам наверняка пригодятся. Хоккей — мужской, жесткий вид спорта, где нужно и за себя уметь постоять. И стерпеть боль. И проявить характер. Это роднит поединки на льду с единоборствами.

Тренеры академии ММА уже приступили к работе с воспитанниками «Юности». Занятия проводились и в зале на Крытом катке в парке Горького, и в «Чижовка-Арене».

— Давал упражнения на ловкость, на статику, координацию, взрывную силу, а также способствующие формированию мышечного корсета, — рассказал тренировавший детей Виктор Макаренко.



Фото: junost.org

— Конечно, предлагалась определенная боксерская база: «пятнашки», «пуш-пуш», базовая техника, а также боксерские упражнения. Ребят нужно было заинтересовать, поэтому давал им более подвижные упражнения, чтобы они потолкались, поборолись. Главное, что парням было интересно. Это нужно для их развития как спортсменов.

Вообще, в академии ММА с детьми работают чемпион мира и Европы по панкратиону Михаил Одинцов, призер планетарного и континентального первенств по этому виду спорта Виктор Макаренко.

Виктор, кстати, недалек от игровых видов спорта — в свое время занимался футболом, да и, как говорится, на коньках стоит:

— В детстве я играл в хоккей, мне нравится этот вид спорта, игра. Раньше следил, сейчас уже столько времени не получается уделять. В общем, разбираюсь, Олимпиаду вот посмотрел, — говорит Виктор Макаренко.



Фото: junost.org

















В хоккейном клубе «Юность-Минск» надеются, что сотрудничество с академией ММА поможет вывести подготовку игроков на новый уровень благодаря навыкам, профессионализму и опыту новых партнеров.