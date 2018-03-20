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В США нашли аналог петербургского "Моста глупости" - под ним также застревают грузовики

21.03.2018 16:30 — Разное | Tut.by  
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В американском штате Северная Дакота есть железнодорожный мост, в верхнюю часть которого постоянно врезаются высокие грузовики. Все аварии снимаются камерами наружного наблюдения. Эти записи собраны на YouTube-канале yovo68, который содержит 124 записи. Их начали публиковать девять лет назад, сообщает motor.ru.

Высота моста составляет 3,56 метра или 11 футов и 8 дюймов. Одно из прозвищ путепровода — The Can-Opener, что можно перевести на русский, как «открывалка».

Напомним, в начале февраля под мостом, расположенным на Ленсоветской дороге в Петербурге, затряла 140-я «Газель». В соцсетях этот мост прозвали «Мостом глупости». Несмотря на запрещающий знак «Ограничение высоты» и огромный баннер с надписью: «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!», транспортные средства — в основном «Газели», габаритная высота которых больше указанной на знаке, регулярно застревают под мостом.

 
 
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Одно из прозвищ путепровода - The Can-Opener, что можно перевести на русский, как "открывалка".
 
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