В американском штате Северная Дакота есть железнодорожный мост, в верхнюю часть которого постоянно врезаются высокие грузовики. Все аварии снимаются камерами наружного наблюдения. Эти записи собраны на YouTube-канале yovo68 , который содержит 124 записи. Их начали публиковать девять лет назад, сообщает motor.ru .

Высота моста составляет 3,56 метра или 11 футов и 8 дюймов. Одно из прозвищ путепровода — The Can-Opener, что можно перевести на русский, как «открывалка».

Напомним, в начале февраля под мостом, расположенным на Ленсоветской дороге в Петербурге, затряла 140-я «Газель» . В соцсетях этот мост прозвали «Мостом глупости». Несмотря на запрещающий знак «Ограничение высоты» и огромный баннер с надписью: «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!», транспортные средства — в основном «Газели», габаритная высота которых больше указанной на знаке, регулярно застревают под мостом.