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В США нашли аналог петербургского "Моста глупости" - под ним также застревают грузовики
В американском штате Северная Дакота есть железнодорожный мост, в верхнюю часть которого постоянно врезаются высокие грузовики. Все аварии снимаются камерами наружного наблюдения. Эти записи собраны на YouTube-канале
Высота моста составляет 3,56 метра или 11 футов и 8 дюймов. Одно из прозвищ путепровода — The Can-Opener, что можно перевести на русский, как «открывалка».
Напомним, в начале февраля под мостом, расположенным на Ленсоветской дороге в Петербурге,
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Одно из прозвищ путепровода - The Can-Opener, что можно перевести на русский, как "открывалка".
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