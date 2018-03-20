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Замминистра: «Частный бизнес создаст на Браславщине новые рабочие места. Но его нужно поддержать»

21.03.2018 — Разное | Браславская звезда  
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Такую точку зрения высказал на заседании районного исполнительного комитета заместитель министра Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Иван Вежновец.

Замминистра отметил, что создание новых рабочих мест — одна из приоритетных государственных задач. Причем речь идет не просто о занятости людей, а об их трудоустройстве на вновь создаваемые высокоэффективные производства, освоении новых видов деятельности, что в конечном итоге должно дать ощутимый экономический эффект как на региональном уровне, так и в масштабах страны.

«Мы рассчитываем, что недавнее принятие ряда законодательных актов, направленных на раскрепощение частной бизнес-инициативы, про- стимулирует деловую активность в Беларуси. Таким шагом государство подчеркивает: в нашей стране можно и нужно работать, развивать свое дело», — сказал И. Вежновец. По его словам, Браславщине присущи характерные для многих регионов особенности в этом плане: наличие ряда неиспользуемых объектов, определенный протекционизм в отношении предприятий коммунальной формы собственности. «Местной власти следует оказывать поддержку бизнесу, — заострил внимание присутствующих замминистра. — Ведь если будет работать бизнес, то и наша общая задача по созданию новых рабочих мест станет выполнимой».

Между тем, в соответствии с задачами по социально-экономическому развитию Браславского района в 2018 году, у нас необходимо создать 80 новых рабочих мест.

■ Вячеслав КОЛОДЫНСКИЙ.

 
 
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Такую точку зрения высказал на заседании районного исполнительного комитета заместитель министра Министерства антимонопольного регулирования и торговли...
 
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