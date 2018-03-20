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Березовский районный центр гигиены и эпидемиологии предлагает платные услуги населению и юридическим лицам

21.03.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Государственное учреждение «Березовский районный центр гигиены и эпидемиологии» предлагает платные услуги населению и юридическим лицам:

Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза:

- проектов санитарно-защитных зон;

- проектов технологической документации;

- объектов работ и услуг, которые могут представлять потенциальную опасность для здоровья населения: тел. 8(01643) 2-30-98.

Бактериологические исследования биологического материала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, патогенную кишечную флору и яйца гельминтов, дрожжеподобные грибки рода Candida, стафилококк, стрептококк: 8(01643) 2-21-95, 2-53-79.

Исследования продуктов питания по показателям качества (мед, продукты растениеводства) и безопасности (определение токсичных элементов, нитратов, пестицидов, микотоксинов, антибиотиков, микробиологических показателей и яиц гельминтов: 8(01643): 2-53-79, 2-33-04, 2-21-95.

Исследование воды из скважин, колодцев, водоемов и бассейнов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (цветность, мутность, содержание железа, нитратов, аммиака, сульфатов, фосфатов и других органических и неорганических веществ): 8(01643) 2-53-79, 2-21-95, 2-33-04.

Контроль радиологического загрязнения воды, пищевых продуктов и продовольственного сырья, измерение радиационного фона: 8(01643) 2-53-79.

Измерение физических факторов (параметры микроклимата – температура, влажность; освещенность, уровни шума, вибрации): 8(01643) 2-53-79.

Исследование клещей на наличие возбудителей болезни Лайма: 8 (01643) 4-45-53.

Лабораторный отдел Березовского РЦГиЭ аккредитован в национальной системе аккредитации с 1996 года (аттестат аккредитации №BY/112.02.1.0.1446 действует до 13.04.2020 г.) и соответствует требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 в сфере проведения испытаний.

Лабораторные услуги оказываются населению, юридическим лицам, субъектам хозяйствования различных форм собственности.

Все виды лабораторных исследований проводятся по адресу: г. Береза, ул. Пушкина, 23а по разовым заявкам, а также на основе долгосрочных договоров.

Прием проб и выдача результатов испытаний – по принципу «одно окно».

Дезинсекционные, дератизационные и дезинфекционные мероприятия: тел. 8(01643) 2-39-12.

Информационно-образовательные материалы по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, вопросам формирования здорового образа жизни: 8(01643) 9-20-04.

Яна ТАРАСЕВИЧ, врач-гигиенист Березовского РЦГиЭ.

 
 
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Все виды лабораторных исследований проводятся по адресу: г. Береза, ул. Пушкина, 23а по разовым заявкам, а также на основе долгосрочных договоров. Прием проб и выдача...
 
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